Arven etter Jens Stoltenberg

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I 2000 vart sjukehusa overførd frå fylket til stat. Stoltenberg og store delar av arbeiderrørsla ville innføra ein såkalla «foretaksmodell» etter den amerikanske New Public Management-modellen. Innførd i USA på sekstitalet med begrunnelse i behovet for å få ned utgiftene i offentleg sektor blant ana. Modellen byggjer på tre hovedaksar:

1. Rasjonalitet

2. Effektvitet

3. Omorganisering

Ein ideologi bygd på økonomiske og marknadsmessige prinsipp.

Helsemessige begrep som omorg, tryggleik, pasienten i sentrum vart bytta ut med økonomiske begrep som f.eks. gjestelistepasientar vert bytt mot begrepet «ordrereserver» Heile det språklege universet me i helsesektoren var vane med vert butt ut iløpet kort tid til eit økonomisk språk på helse og helsetenester. I dette ligg også det mest alvorlege: språk viser til verdiar og verdisyn.

Me implementera begrep som ISF; Innsatsstyrt finansiering av sjukehusa. Det vil blant ana sei at sjukehusa fekk betalt etter innsats. Dess flere pasientar ein behandlar dess meir inntekter. Det verste med dette var at den same malen gjalt også psykiatrien. Dessutan fekk me også DRG- diagnoserelaterte grupper. Dette inneber at enkelte diagnoser utløyser betre betalt og vart av Westin&Fosse beskreve som «ein varsla skandale» då dette kunne føre til falsk statistikk, noko som også har hendt. Og her ligg og låg kampen mellom sjukehusa: om å få rett til å behandle dei mest lønsame sjukdomane.

Foretaka vart splitta opp i einingar som stod i konkuranse med kvarandre og skulle sende rekningar for utførd arbeid.Det viser seg at dette ikkje var innsparingar, men astronomisk sløsing av skattebetalaranes pengar. For å lure på oss vanlege borgarar, politikarar og helsepersonell, kasta ein bort milliardar av kroner på kommunikssjonsrådgjevarar med svette hender og blått slips.

Annonse

Les også: Krever svar om akuttberedskapen

Som foretakstillitsvald og ansattrepr i sjukehusstyret såg eg denne utviklinga på nært hald. Etter eit møte på stortinget med telemarksbenken sa salige Alvheim til meg:» Me har mist handa på rattet på den politiske styringa av sjukehusa og overlete det til styra og byråkratar i foretaka

Så var det å effektivisere. Alt skulle efektiviserast. Datasystem, behandlingtid, personalet, tidsbruk, pasientflyt. Alt skulle målast i konkrete einingar. «målstyring» var eit populært ord. Fleire pasientar skulle behandlast på kortest mogleg tid. Færre sengeplassar i psykiatrien. Fleire polikliniske behandlingar.

Alt dette i ljos av økonomiske analyser og modellar. Ikkje på pasientanes premiss, men på systemets. Den nye leingsideologien var: Endringsleing. Alt skulle endras på kortest mogleg tid, utan å reflektere over kva som fakta er bra for både pasientar og samfunn, men heller kva som er best for systemet.

Så skulle ein rasjonalisere. Einingar skulle slåast saman. Færre ansatte. Usikkerhet for mange ansette. Dårleg miljø. Hyre inn konsulentar for å betre arbeidsmiljø som låg med brekt rygg på grunn av omorganiseringskåthet og leiingsfilosofi. Å tenke likt, betydde å tenke rett. Den fleirfaglege og tverrfaglege tankegangen var sett på som ein trussel for systemet.

Ikkje berre sjukehusa vart eit offer for Stolteberg sin liberale politikk.

Han endra konsesjonsvilkåra for mange bedrifter. Borealis vart seld til Finland. Ein unik teknologi som direktøten der var redd for ville bli seld ut. Han fekk rett. Telenor vart privatisert. Kraftindustrien vart frårøva frå det norske folk. Union i Skien, som gjekk i pluss vart seld ut med regjeringas signing. Der Norske skog si kortsiktige og grådige verdisyn vann fram.

Det var dette senarioet Jagland var redd for og ikkje berre det, han vart også håna av sitt eige parti for dette. Kanskje det norske arbeiderpartiet burde pusse støvet av ein uredd og heilskapt ideolog som Jagland. PS. Les boka