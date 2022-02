Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Seniorrådgiver Snorre Henriksen hos Artsdatabanken kommenterer i Nationen 10. februar at mine opplysninger om antall rødlistearter i naturskogen er upresise.

Jeg har i mine tall, gjengitt i Nationen 5. februar, kun tatt med arter fra arealer som er påvirket av hogst og skjøtsel. En kan ikke beskylde skogbruket for negativ påvirkning av artsmangfoldet når det ikke foregår skogbruk der!

Henriksen skriver at naturskogartene utgjør cirka 900 arter i stedet for de cirka 90 jeg har funnet. Da må det være Artsdatabanken som er upresis. Når en søker blant alle de 1330 rødlisteartene i skog, dukker det opp kun 117 naturskogarter. Det er mulig mine tall er feil, men da må det skyldes at naturskog ikke er nevnt i kriteriedokumentasjonen for de andre cirka 780 artene.

Naturskogartene var et hovedfokus under lanseringen av rødlista for 2021 i november i fjor. Hva er den vitenskapelige begrunnelsen for det når det ikke foreligger fullstendige opplysninger i rødlista om de truede artene som finnes der?

Hvilken vitenskapelig dokumentasjon er det Artdatabanken støtter seg til når naturskog nå løftes fram som en viktig arealgruppe? Hvis det er slik at cirka 70 prosent av alle rødlistede arter i skogen finnes i denne arealgruppen, virker den ikke spesielt presis den heller.

Den 16. februar skriver seniorforskerne Ken Olaf Storaunet og Jørund Rolstad fra Nibio at Artsdatabanken bruker deres tallstørrelser for naturskogen feil. De etterlyser også en bedre kommunikasjon med Artsdatabanken om denne arealgruppen.

Når Artsdatabanken ikke har noen egen forskningsavdeling, må en kunne forvente at det er en nær kommunikasjon med de mest aktuelle forskningsmiljøene i slike prosesser. Det er i skog fra tidligere hogstregimer at naturskogtilstanden oppstår i følge Storaunet og Rolstad.

Disse skogene er preget av gamle bartrær, få lauvtrær og lite død ved. Etter ytterligere noen år uten hogstinngrep vil slike skoger få en betydelig mengde død ved og blir som all annen gammel skog. Når naturskogen er så vanskelig å skille fra annen gammel skog blir begrepet unyttig. Henriksen benytter da også selv begrepene gammel skog og naturskog om hverandre.

Naturskog har ikke vært et vesentlig tema ved tidligere revisjoner av rødlista. Det virker lite gjennomtenkt å ta i bruk et så generelt begrep når det finnes vitenskapelig beskrevne naturtyper som er mer presise.

De fleste vil ha store problemer med å se forskjell på en naturskog og annen gammel skog, men en ser lett forskjellen mellom en kalkfuruskog og en gransumpskog. Naturskogbegrepet flytter fokuset fra de urørte delene av skogen til skog som har vært i aktiv drift og som i hovedsak fortsatt er det.

Henriksen sier at Artsdatabanken ikke har som oppgave å evaluere effekten av skogbrukets hensynsarealer. Da bør en heller ikke bidra til å svekke tilliten til det systemet en selv har bestemt at en ikke vil vite noe om.

I altfor mange år nå har Artsdatabanken kommunisert upresise tall om de artene skogbruket påvirker. Når trusselen fra skogbruket fortsatt beskrives på samme måte etter 25 år med en rekke miljøtiltak og omfattende vern, må det enten skyldes at tiltakene ikke virker eller at Artsdatabanken ikke følger sitt mandat. Vi vet at tiltakene virker.