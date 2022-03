Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et innlegg i Nationen 2. mars skriver Artsdatabanken om «Misforståelser om rødlista og Artsdatabanken». Det innledes med at «Debatten om skog, klima og naturmangfold er en av de store debattene i samfunnet.

Og med god grunn», samtidig som de avslutter like bastant og selvsikkert med «Det bør ikke herske noen tvil om at Artsdatabanken har en objektiv og faglig tilnærming til beskrivelsen av tilstanden for artsmangfoldet i skog».

Hvorvidt Artsdatabanken har en faglig tilnærming til skoglevende arter, kan ikke jeg vurdere, men om de har en objektiv tilnærming er det nok grunn til å lure på. De viser blant annet til at de faglige avgjørelsene tas av «våre rødlisteeksperter», hvilket vel betyr subjektivt og ikke ved hjelp av objektive takst-/registreringssystemer.

Da er det etter mitt skjønn ikke til å undres over at 25 års aktivt miljøarbeid i skogbruket, samt mer skogvern ikke påvirker rødlista. Om det er flertallsavgjørelser blant rødlisteekspertene som gjelder eller et veto-system, sies ikke noe om, men galt blir det uansett.

Uttalelser som «Det ville være oppsiktsvekkende om skogbruk ikke påvirker artsmangfoldet i skogene», hvor man vel egentlig sier at her spiller det ingen rolle hva skogbruket gjør, samt henvisningen til Naturindeks for Norge, styrker heller ikke inntrykket av objektivitet. Naturindeks for Norge er som de fleste vet i stor grad «ekspertstyrt», men er gitt skinn av objektivitet i og med at det lages en indeks av noen få eksperters meninger.

Personlig har jeg lenge lurt på hvorfor hogst er en slags universaltrussel for skoglevende arter, og tilsynelatende uavhengig av om det faktisk drives hogst i skogene eller ikke.

Som kjent drives det skogbruk på bare cirka 40 prosent av skogarealet i Norge, mens MIS-prosjektet viste i sin tid at artene fantes mer og mindre over hele skoglandskapet. Likeledes må man forundres over at ikke naturskader som stormer, insekter og skogbranner er den største trusselen?

Naturskader kan ramme alle skogene når de slår til for fullt, jamfør stormen Gudrun med flere. Hogstens bidag til skogforynging og opprydding for å unngå/redusere de største naturskadene får Artsdatabankens rødlisteekspertsystem ikke synliggjort. Når man heller ikke får registrert effekten av miljøhensynene som tas i skogbruket og skogvernet kan neppe systemet være godt nok for nasjonen.

Vi har nå vært igjennom en lang periode hvor landets skoger har gått fra å være relativt unge til å bli stadig eldre, tross stormer og skogbrukets hogst-/foryngelsesarbeid. Risikoen for noe tilsvarende Gudrun-katastrofer blir derfor større for hvert år og dette forsterkes av enkelte gruppers krav/råd om stadig mer gammelskogvern, slik som i et skoghistorieløst innlegg i Nationen av 26. februar «Hogg mindre for klimaet».

Nå er det selvsagt mulig at «rødliste-ekspertene» av prinsipielle grunner betrakter naturskader som en trussel, men for artene, folk flest og landet er det allikevel en trussel man ønsker minst mulig av. Skal naturskader unngås, må det hogges og plantes betydelig mer. Da er det en stor fordel om Artsdatabanken hjelper til og måler artsmangfoldet på en akseptert objektiv måte.