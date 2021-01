Arroganse for demokratiet

De har nå bestemt å stenge fødeavdelingen i Kristiansund – i første omgang til oktober.

Dette begrunner de med «faglig forsvarlighet». Sist de forsøkte med dette argumentet ble de avkledd. Ett år med litt flere keisersnitt enn tidligere år kan ikke kalles en trend. Men HMR hadde allerede funnet «løsningen» på «problemet» som da ikke eksisterte: Steng fødeavdelingen i Kristiansund. Nå hastet det å finne et nytt argument.

Rekrutteringsargumentet har vært ofte brukt. Tidligere helst om jordmødre. Sammenfallende med at argumentet om keisersnitt ble avkledd nærmet gynekologer i Kristiansund seg pensjonsalder.

På Smøla har vi en egen måte å ikke si noe som kanskje helsebyråkrater misunner oss. «Æ sku te å sei at de versjka da lætt påfaillainjes at æn glømme tå at gynnekolåga ska pænsjoneras å må ærstattas rætt ettepå æn ha mesta arrgumeinte sett fær å stæng. Han skuill nå mæstå tru at dæm glømmt de me vilje.»

Vi leser nå også at gynekologer i Molde ikke ville jobbe fast i Kristiansund. Derfor måtte det stenges i Kristiansund og ikke i Molde. Ikke bare tar Direktør Bakke gynekologene mer på alvor enn Stortinget, men han dytter også gynekologene foran seg. Bildet han gir av gynekologene er unger man tar fra godteriet, men gir det tilbake igjen når de begynner å bælje.

Og når kvinner fra Nordmøre oppsøker gynekologer i Molde, vil de da se for seg den bortskjemte skrikerungen eller en seriøs fagperson?

Helse Møre og Romsdal mistet nok en del «kunder» der – for å bruke et språk de kanskje forstår.

Når det gjelder jordmødre ble siste utdanningsstipend tildelt ansatte i Kristiansund i 2012! Tre sykepleiere finansierte selv videreutdanning i 2016. Man skulle da tro at et helseforetak som lenge har snakket om rekrutteringsproblematikk ville ha sikret seg alle tre i hele, faste stillinger. Men den gang ei.

Helse Møre og Romsdal har utlyst stillinger. Innimellom. Og noen av utlysningene gjaldt også til Kristiansund. Hvor mange og når har de ikke villet dokumentere. Og det er ikke sikkert at TK, Rbnett, SMP og Nav er de beste stedene å annonsere etter gynekologer til Møre og Romsdal.

Utlysning av stillinger er dog kun ett virkemiddel. Ønsker man å rekruttere til stillinger der konkurransen er stor finnes det flere insentivordninger som er vanlige å ta i bruk. Hvis man da virkelig ønsker å ansette noen. Når det kreves for å oppfylle et vedtak fra Stortinget burde det jo her ikke vært noen tvil.

Men Helse Møre og Romsdal bryr seg ikke så mye om hva Stortinget sier. De kan jo tross alt vise til at de har gjort litt. Og feilet. Æ sku te å sei me inntennsjon. For å få det som de vil.