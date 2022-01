Argumentasjonen til Ungdom mot EU har en logisk brist

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg selv er sosialdemokrat, og vet å være kritisk til EU og hva som skjer i Europa, likevel har jeg ikke en intensjon å forsøple debatten met halvsannheter. Kan hende det også ligger i min natur som student i europaskunnskap.

Flyktningpolitikken til Norge er tilknyttet EU, ja. Men ikke bestemt av EU. Vi velger helt selv hvordan vi vil ha den. Å kritisere EU for norske valg er ikke annet enn å forakte demokratiet. Schengen-avtalen ble i første rekke signert for å opprettholde passunionen med våre naboland. Det å kunne reise i Europa uten masse hindringer og byråkrati er et gode vi har, og som Europa har forhandlet frem.

Men argumentasjonen til Rød har uansett en logisk brist. Hvor er flyktningene i Ungarn og Polen? Man kan ikke på den ene siden argumentere for at Schengen fører til flere flyktninger og late som at migrantkrisen skyldes Schengen, for å i samme avsnitt argumentere for at Schengen begrenser flyktninger å komme til Europa.

Her må dere bestemme dere. Og ifølge deres program er dere i hvertfall for flere flyktninger. Det er vanskelig for meg å forstå hvordan å gå ut av Schengen ville føre til at flere flyktninger ville få bedre behandling.

Å argumentere mot EUs klimapolitikk er deres egen fallitterklæring. Ingen i verden har mer ambisiøs klimapolitikk enn EU. Her har verdens største marked gått sammen for å satse på klimapolitiske løsninger som tar hensyn til både industri, næring og folket i Europa.

Mens det autoritære Kina ikke gjør noe og USA henger etter, er det fint å se at Europa tar ansvar. Hvis argumentasjonen til Rød bygger på at Norge redder klima bedre alene, har vi et stort problem.

Rød og Norge kan ikke redde alle flyktninger og klima alene, i så fall er det ganske ambisiøst. Her trengs det forpliktende europeisk samarbeid som Ungdom mot EU ikke vil ha.

Ellers er jeg helt enig med Rød. Vi trenger en opplyst debatt om EU, slik at vi faktisk kan begynne å debattere norsk medlemskap på rette premisser, og ikke Ungdom mot EUs halvsannheter. Foreldrene våre er nok ikke så EU-vennlige som Rød kanskje antyder, så en opplyst debatt og en god EU-undervisning er helt klart noe vi i Europeisk Ungdom også ønsker oss.

I mellomtiden hadde det vært fint hvis Ungdom mot EU hadde startet å feie for egen dør hva som gjelder EU-kunnskap, før de skal mene så veldig om andres.