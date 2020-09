Tidlig i koronapandemien ble det ropt varsku om mangel på utenlandske sesongarbeidere. I siste liten kom det heldigvis løsninger på plass og årets avlinger ble reddet. Men arbeidet på norske åkre har ikke vært en god erfaring for alle. Det må vi gjøre noe med.

Sesongarbeid, og arbeidsinnvandring mer generelt, kan være gunstig for både arbeidsgivere og arbeidsinnvandrere. Arbeidsgivere får tilgang på ekstra arbeidskraft og utenlandske arbeidstakere som får nye økonomiske muligheter som kan ha stor betydning for deres fremtid.

Hos Caritas ressurssenter for innvandrere er vi daglig i kontakt med arbeidsinnvandrere som har behov for informasjon, veiledning eller bistand. Jeg er selv polsk og har mulighet til å snakke med polske arbeidsinnvandrere på deres eget språk. Jeg får ofte høre deres drømmer og planer for fremtiden. Det kan være så mangt. Noen satser på utdanning og sparer penger for å kunne studere, andre har et ønske om å sikre en bedre fremtid for sine barn i hjemlandet. Mange får oppfylt sine drømmer, med det er dessverre ikke tilfellet for alle.

Arbeidsinnvandring byr helt klart på noen utfordringer. Det er ikke alltid lett å for arbeidsgivere å forholde seg til arbeidere som ikke behersker norsk og har en annen bakgrunn. Vi ser det ofte i vårt arbeid, hvor vi i Caritas ofte fungerer som brobyggere og kulturtolker.

Denne sommeren har det blitt avdekket flere saker om dårlige arbeidsforhold på jordbærgårder. Disse sakene har belyst noen av utfordringene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Særlig saken på Hadeland har fått mye oppmerksomhet og det har kommet mange påstander om forholdene på gården. Saken ligger nå hos tilsynsmyndighetene, men på et generelt grunnlag tror jeg at mange slike saker kunne vært unngått med bedre kommunikasjon og tydeligere informasjon om både rettigheter og plikter.

I Caritas erfarer vi at lave språkferdigheter, manglende kunnskap om norsk arbeidsliv og begrenset nettverk er faktorer som bidrar til at mange innvandrere er sårbare i møte med norsk arbeidsliv. I landbruket er dette ofte kombinert med at mange bor hos sin arbeidsgiver og ofte lever ganske isolert i rurale områder. Dessverre er det mange arbeidsgivere som ikke forstår denne sårbarheten, også blant dem som ønsker å behandle sine arbeidstakere godt.

Ungdommene som sto frem med sin historie kommer fra landsbyer i det sørøstlige Polen, hvor de fleste fremdeles driver småbruk eller jobber hos større lokale gårdseiere. Arbeidslivet i Polen baserer seg på respekt til arbeidsgiver, stor maktdistanse og hierarkisk bedriftsstruktur, spesielt i landbruket. Det er ikke vanlig å motsi sin leder.

Caritas var en av organisasjonene som hjalp de polske ungdommene på Hadeland med å dra fra gården. Da vi ankom stedet, ble vi møtt av en gruppe redde ungdommer som var svært fortvilte over situasjonen. Med sin unge alder og kulturelle bakgrunn er det å si ifra og be om hjelp en krevende beslutning.

Både bønder og arbeidsinnvandrere har mye å vinne på å unngå slike situasjoner for fremtiden. Arbeidsinnvandrere må få tilstrekkelig kunnskap om sine plikter og rettigheter, og muligheter for hjelp når det går galt. Arbeidsgivere må på andre siden være mer bevisste på at mange arbeidsinnvandrere er sårbare. Vi i Caritas ser at informasjon og kulturtolkning for arbeidsgivere og arbeidstakere kan gi større handlingsrom og nødvendige verktøy for gode arbeidsforhold. Slik kan arbeidsmigrasjon og sesongarbeid være et gode for alle.