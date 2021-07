Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har gjort matsikkerhet til et stadig viktigere tema nasjonalt og internasjonalt. I 2050 vil det være 9 mrd. mennesker på jorda. FN anslår at matproduksjonen innen den tid må øke med 70 pst. for å sikre nok mat til alle. Det er en stor utfordring for verdenssamfunnet å møte en slik utvikling. Global matsikkerhet skapes ved at land utnytter sine naturgitte forutsetninger for matproduksjon og velfungerende handelssystemer. Alle stater har gjennom FN forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere.»

Dette er 10 år gammelt og hentet fra Stortingsmeldingen «velkommen til bords». Levert av en rødgrønn regjering. I dag prater Ap fremdeles om matsikkerhet, selvforsyning på 50 prosent, små bruk og utnyttelse av utmark.

Grunnen til at dette ikke er oppnådd skyldes Sylvi Listhaug alene, ifølge Ap. Men dette er skivebom. Listhaug trådde bare gassen i bånn på en politikk innført av Ap i 1992 og videreført i flere regjeringsperioder med Ap involvert senere. Vi burde kanskje sende en takk til Listhaug for å ha gjort systemfeilen synlig?

Bondeopprøret er strålende fornøyd med at tallgrunnlaget skal oppdateres. Problemet skal analyseres. Og politikken baseres på dette.

I dag kan situasjonen gjerne beskrives med et måltid. Kokken har fem hyller i kjøla. De to øverste er norsk mat, de tre nederste er importert fra hele verden. Gjerne fra land som trenger maten sjøl. Gjestene blir mer kresne med tiden og legger inn tilleggskrav til maten. De forlanger dokumentasjon og beskrivelse av allergener i menyen.

Kokken leverer på bestilling, men oppdager til sin forskrekkelse at halvparten av gjestene har forlatt restauranten uten å betale!

Akkurat det samme opplever norsk jordbruk. Det er fagre ord og takketaler om maten vi produserer. Men av dagens 36 prosent selvforsyning får vi bare betalt for 20.

Hvordan kan Ap se for seg at bonden vil levere 50 prosent selvforsyning uten at kunden vil betale for seg? Denne restauranten har nå fått aktive eiere og lagt om konseptet. Nå betales det i kassa før maten kommer til bordet!

Norske bønder har levd i tre tiår på lovnader om ei bedre framtid. Bondeopprøret har løftet diskusjonen til å gjelde faktiske forhold og ikke en gjettelek blant tåkelagt statistikk.

60 prosent av mjølkekufjøsene må bygges om. Gårdene skriker etter vedlikehold. Grøftene er nesten ikke rørt siden slutten av 70-tallet. Grøntnæringa leter etter robotisering.

Nå stopper vi for å ikke svartmale fullstendig.

Det er faktisk håp. Håpet er at enda flere politikere innser den åpenbare løsningen. Norske bønder trenger en økonomi som vanlige folk. Vi forlanger ikke mye. Vi krever ei inntekt som gjør at vi kan sysselsette folk på Norges laveste tariff, uten å selv tape penger.

Da vil du få investeringer i klimaløsninger, bruk av lokale ressurser, produksjon i utmarka, økt selvberging og færre tragedier som følge av utmattede bønder. Norsk jordbruk tidobler beløpet med direkte ringvirkninger.

Gir du bøndene 16 milliarder, så skaper vi 160 milliarder gjennom industrien fordelt over hele landet. 300 ordførere har sett betydningen vi har for landet og kommuneøkonomien.

Arbeiderpartiet har nå økt bestillingen. Men de har vel ikke tenkt å fortsette med å løpe fra regninga?