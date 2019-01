Arbeiderpartiet og EØS

De ordlegger seg også slik at det ikke er til og misforstå at de beklager at det norske folk i to folkeavstemninger har sagt nei til medlemskap i EU. Det framstilles videre slik at det er EØS-avtalen vi kan takke for at det fortsatt er bosetting langs den nordnorske kyst. At Europa er ett stort marked for fisk er en kjent sak.

Jeg tror at det hadde tjent Ap bedre om de hadde tatt "fiskehøtten" i den andre handa, og jobbet mer seriøst for at fisken som landes skulle videreforedles på lokale fiskebedrifter langs kysten. Ikke som nå – at råstoffet sendes på hjul og kjøl ut av landet, og arbeidsplassene følger med som tollfritt gods. Derfor er det snart ikke fiskeindustri tilbake i Troms og Finnmark.

Jeg stemte i 1992 ja til EØS-avtalen – men jeg stemte ikke ja til den avtalen som gjelder nå. Jeg fikk ikke opplyst av ved å slutte Norge til EØS-avtalen, ville det gripe så tungt inn i vår selvråderett, at avgjørelser i Esa-domstolen ville være overordnet Norges Høyesterett.

Gjennom året kommer det i stort antall nye direktiv fra Brussel. Disse gjør at Norges lover må omskrives, og verst av alt – uten debatt i nasjonalforsamlingen. Dette var det ingen som klargjorde før avstemmingen i 1992.

Eller er det kan hende samme sak som stengingen av FM-bandet, der det er kommet fram i ettertid at flertallet i Stortinget ikke visste konsekvensene av hva de gjorde?

EØS-avtalen har medvirket til - og medvirker fortsatt til – at vår selvråderett plukkes fra hverandre, bit for bit. Jeg utfordrer Jonas Gahr Støre og Cecilie T. Myrseth til å klargjøre om de er bekvem med å fjerne medbestemmelsesretten over viktige samfunnsområder fra folket?