Aps næringspolitikk får en til å hoppe i stolen

Når man følger med på partiene som ønsker å fremstå som regjeringsalternativ i Norge blir jeg urolig for framtida for EØS-avtalen. Spesielt urolig blir jeg for EØS-avtalen i en distriktspolitisk kontekst.

EØS-avtalen har tjent Norge godt. Europeiske land utgjør en stor del av markedet for norskproduserte varer og råstoffer. Særlig næringslivet i distriktet nyter godt av ordnet og forutsigbar markedsadgang til de europeiske landene.

Det vil være å spille hasard med distriktsnæringslivet vårt å sette EØS-avtalen i spill, slik Senterpartiet, SV og Rødt vil. Hvis Arbeiderpartiet tenker seg å regjere med eller med støtte fra disse partiene, må problemstillingen være en akilleshæl for Ap. Jeg hadde blitt søvnløs av mindre.

Det finnes selvsagt ting å utsette også på EØS-avtalen. I alle naboavtaler må det være gjensidighet, man kan ikke forvente at et avtaleverk ikke har ulemper ved seg. Men jeg vil ikke nøle med å karakterisere det som distriktsfiendtlig å sette EØS-avtalen i spill. I realpolikkens og næringslivets verden er markedstilgang og forutsigbare rammer som teller, ikke proklamasjoner og fiske i opprørt vann man selv har piska opp.

Annonse

Jeg skal innrømme at jeg var urolig for landbrukspolitikken når vi for sju år siden fikk en regjering der Frp skulle styre landbrukspolitikken. Den uroen vedvarte, men ble oftest hentet inn gjennom forlik i Stortinget.

Nå er situasjonen en helt annen. KrF styrer landbruksdepartementet, som er særdeles viktig i distriktspolitisk sammenheng. Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matsikkerhet, verdiskaping, bosetting og kulturlandskap. Regjeringen vil ta vare på det unike ved norsk matproduksjon, slik som lav medisinbruk, god dyrevelferd og en lang verdikjede, i tillegg til bruk av norske ressurser for å legge til rette for landbruk i hele landet.

Regjeringen har hvert år, også før KrF tiltrådte, foretatt grep som bedrer lønnsomheten som særlig er viktig for små og mellomstore bruk. Et eksempel på det er forslaget om fritak for eiendomsskatt for reindrift på lik linje med jordbruk og skogbruk, er dette en oppfølging av reindriftsavtalen som ble inngått i januar i år.

Også for landbruket er forutsigbarhet viktig, og trygghet for at investeringer står seg og ikke kollapser i møte med politiske innfall.

På mange av mine reiser i Norge, som næringspolitiker har jeg fått se en mangfoldig landbruksrelatert næringsutvikling skyte fart mange steder. Norge produserer kvalitetsmat og vi må fortsette å legge til rette for det, som for andre deler av næringslivet.

Jeg hoppet i stolen da representanten Støre i en debatt forleden slo fast at reduksjon formueskatten på arbeidende kapital ikke var relevant for bedriftene. Lettelsene i formueskatt på arbeidende kapital er viktig i Distrikts-Norge – hos eiere av sagbruket som må betale formueskatt på trucken, på gårdsbruket som må betale formueskatt på melkekua Dagros, på det familieeide vaskeriet som må betale formueskatt på vaskemaskinene eller hos møbelprodusenten som må betale formueskatt på lageret av skumgummi. Uttalelsen til Støre må i beste fall ha vært en forsnakkelse