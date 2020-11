Aps distriktsløft uten muskler

Det vises ingen muskler i Aps nye manifest om distriktene. Det fremstår som et panisk forsøk på å legge seg etter og ta tilbake velgerne som er gått til Sp.

Solberg-regjeringen har landets første distriktsminister. Regjeringen igangsatte i fjor tre utredninger på distrikt. Distriktsnæringsutvalget peker tydelig mot nye tanker for distriktspolitikk.

Svaret er ikke slik Ap foreslår i punkt 44, å «utvikle virkemidler og arbeidsmetoder som nærhetsprinsipper for statlig styring». Vi trenger derimot mindre statlig styring og et styrket lokaldemokrati med mer selvgående kommuner og egne frie inntekter fra lokale naturressurser!

Les også: Arbeiderpartiet er distriktsorginalen

I NOU-ens fastslås det med basis i forskingen at sentralisering ikke er politisk bestemt, men er en megatrend som krever aktiv politikk å motvirke. Fraflytting og mangel på arbeidskraft med relevant kompetanse er den største utfordringen for utviklingen i distrikts-Norge.

Annonse

Norge er et fritt land og ungdommen flytter og bor der de selv vil – det vil i stor grad si storbyene. Ungdommen ønsker seg urbane kvaliteter kombinert med nærhet til natur og rimeligere kostnadsnivå. Disse kvaliteter må kommunene bidra til å legge til rette for.

Av Norges 356 kommuner er 283 kommuner av utvalget definert som distriktskommuner. Disse utgjør 90 prosent av Norges fastlandsareal, har 30 prosent av befolkningen og folketallet i disse kommunene er sterkt fallende, mens gjennomsnittlig alder i befolkningen er tilsvarende stigende.

283 distriktskommuner kan ikke hver for seg legge til rette for de kvaliteter ungdommen etterspør. Derfor trengs det større kommuner, ikke slik Ap (punkt 60) foreslår ««regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet…». Dette er en ren knegang for Sp sin mangel på endringsvilje.

Distriktsnæringsutvalget konkluderer med at kommunene må få beholde mer av de verdiene som skapes på lokale naturressurser, og at disse inntektene ikke skal inngå nevneverdig i inntektsutjevningssystemeet. Det vil gi vertskommunene sterkere insentiver for å legge til rette for næringsvirksomhet og gi bedre utnyttelse av landets rike naturressurser.

Kommunene må ha igjen for å legge lokale naturressurser til grunn for verdiskaping – og slik samtidig få økonomiske ressurser til å utvikle infrastruktur og tjenesteproduksjon. Dersom det ikke finnes arbeidskraft med relevant kompetanse i distriktet vil heller ikke næringslivet satse der.

I rapporten er også kommunal versus statlig planmyndighet problematisert. Høyre vil ha mindre stat og mer lokal forvaltning av naturressurser, mer direkteinntekter til kommunene og mer ansvar og rettigheter til kommunene for å kunne drive bærekraftig.

Det er dette som er motsatsen til «en stor og sentraliserende stat». Det er dette som vil gi distriktene et tiltrengt løft!