Apropos moro på Stortinget

Det fremmer mange ganger positive avgjørelser, men i debatten som er gjengitt i Nationen den 22.6.20 bør noen tenke seg bedre om. Når minister Rotevatn kaller Sp det mest humørløse partiet på Stortinget, har han tydeligvis ikke forstått tyngden i alvoret bak forslagene Sp fremmet.

Det alvoret departementet og direktoratets avgjørelser fører til, føler vi som beitebrukere på hver eneste dag og natt! Nå skal vi også få oppleve at det blir latterliggjort fra Stortingets talerstol. Det er langt over streken. Det er vårt levebrød og liv det handler om herr minister. Ta det inn over deg. Kom og gå i fjellet sammen med oss og opplev resultatene av dine avgjørelser og ikke bare skyv ansvaret fra deg og over på oss!