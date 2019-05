Åpent spørsmål til Arnstad

I en debatt med statssekretær Sveinung Rotevatn på NRK TVs program «Nyhetsmorgen» tirsdag 21. mai, argumenterte Senterpartiets Marit Arnstad for det standpunkt at Stortingets vedtak om nedlegging av pelsdyrnæringen bør omvurderes i lys av den tilstand av manglende troverdighet som Mattilsynet har satt seg selv i.

Bakgrunnen er at det er Mattilsynet som i praksis har utredet framtida for norsk pelsdyrnæring og står bak den forvaltningsmessige tilråding om avvikling.

Jeg synes dette kan være en passende anledning til å be Arnstad ta opp en lignende sak med langt større samfunnsmessige konsekvenser og med langt bredere dokumentasjon av forvaltningsmessige overgrep.

Jeg viser i den forbindelse til en bok om norsk rovviltforvaltning som stortingsrepresentantene fikk tilsendt før behandlingen av regjeringens ulvemelding i juni 2016. Det gjelder blant annet

- Miljøverndepartementets bevisst feilaktige informasjon til Stortinget om generalsekretær Galianos syn på signaturlandenes forpliktelser etter Bernkonvensjonen foran behandlingen av St.meld. nr 35 (1996-1997).

- Regjeringsadvokatens grovt feilaktige framstilling av myndighetenes syn på Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen, jfr. Rettsbok fra Oslo byrett den 16. februar 2001.

- Miljøverndepartementets grovt feilaktige framstilling av «kontinuitet» i myndighetenes syn på Norges forhold til Bernkonvensjonen, som la til rette for en videreføring av Stortingets flertallsvedtak av 1997 hva angår kjerneområder og bestandsmål for store rovdyr.

- Direktoratets og Departementets samrøre med miljøorganisasjonene for å diskreditere den såkalte NBC-planen om felles nordisk forvaltning av store rovdyr med henblikk på å sikre at Direktoratets egne målsettinger om levedyktige nasjonale bestander skulle videreføres.

Jeg er klar over at disse spørsmålene aldri har blitt debattert i Stortinget, enten fordi det ikke har vært hensiktsmessig eller fordi de ikke har blitt ansett som relevante. Kunne Arnstad tenke seg å bidra til at disse forholdene blir tatt opp og gjort til gjenstand for gransking?