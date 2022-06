Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Du mener at det «blir både upresist og for enkelt» av meg å si at du, i det du skriver, «legger til grunn at lokalmaten er best tjent med dagligvarekjedene og vekst».

Hva er det som er «upresist og for enkelt»? Og hva mener du egentlig om dette?

Du hevder at EMV «gir markedsmuligheter til små og mellomstore leverandører som de ellers ikke ville ha hatt».

Hvorfor gir kjedene et lokalt produkt bedre markedsmuligheter som en EMV enn om produktet bærer produsentens navn og produktnavn?

Du mener at «i den pågående debatten er det viktig å minne om at det er konkurransen, og ikke konkurrentene, som skal beskyttes og styrkes». Videre - at ditt mål er «bedre konkurranse, lavere priser og best mulig vareutvalg».

Til disse meget kategoriske formuleringene spurte jeg om du mener at kjedene ikke kan ta særlige hensyn til de små og lokale produsentene i sitt krav om bl a stadig «lavere pris»? Hvis ja - hvorfor nevnte du ikke det?

Så vil jeg ha din forklaring på formuleringen «….Salgslagets påstander om mine motiver skyldes at det jeg peker på ikke passer inn i den fortellingen de ønsker å fortelle om EMV».

Hva mener du er Salgslagets fortelling?

For ordens skyld - jeg vet at flere enn meg imøteser dine presise og klargjørende svar.