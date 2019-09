Åpent brev til Tines styreleder Marit Haugen

Det må legges en ny plan for Jarlsberg-osten, sett i sammenheng med ny Tines strategiplan for eksportstrategi 2025 og de kostnadene som nå kommer fram i forbindelse med nedskaleringen. Man må se på lønnsomheten hos eierne også, ikke bare på Tines bunnlinje.

Vi er stolte av Jarlsberg-produksjonen vår, Hjulet skal være Norsk! Da må osten markedsføres mye sterkere. Merkevaren Jarlsberg-hjulet skal bygges opp, og markedsføres som "Norsk vellagret gourmetost".

Inntil videre får vi produsere Jarlsberg-ost som blokk i Irland.

Jeg henviser til et meget godt leserinnlegg i Nationen av Erland Kjesbu. Den setter fingeren på melkeprodusentenes bekymringer. Nedskalering o.s.v.

Annonse

Vi kan eksportere Jarlsberg-ost uten WTO. Vi må holde på de arbeidsplassene og volumet vi har!

På det samme møtet må det innenlandsmarkedet og råvarepris inn til Tine diskuteres. Midler brukt over PU-ordningen må diskuteres. Det samme med kvotesystemet, leiekvoter, kjøp og salg. Det skal ikke være et spekulasjonsobjekt!

Bortimot alle melkeprodusenter er frustrerte over det som skjer. Ja, vi stemte for det som skjedde i 2016. Men årsmøtet i 2016 belyste ikke alle sider, det var for ensidig tenking.

På tre år har veldig mange av parametere som ble brukt da, endret seg. Markedene har endret seg dramatisk, trenger derfor å bli behandlet på nytt! Dette er ikke kritikk til det som er gjort! Men vi må innse at tiden endrer seg fort! Derfor ny behandling, det er enda ikke for sent!

Du og styret må ta tak i dette straks!