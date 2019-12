Som eier er jeg svært bekymret for slaktesamvirkets fremtid. Sett utenfra er Nortura i krampetrekningsfasen etter at man har avlivet et dyr.

Det er gjort slett arbeid på mange områder over lengre tid: Kostnadssprekk av dimensjoner på nye anlegg, igangkjøringsproblemer, nytt datasystem, overgang av distribusjon av varer, nytt transportfirma, utvasking av sine egne merkevarer, på kant med sine eiere og mange, mange flere.

Alle disse tabbene gjør at Nortura er kommet i en krevende situasjon og må gjøre mange krampetrekninger for å holde hode over vannet. At Nortura er på feil kurs er det ingen tvil om, vi kan bruke Otta-saken som et eksempel.

Her har styret latt som at de har en åpen prosess mot sine eiere, men enden på visen er att alt var bestemt på forhånd. Det lukter lang vei av denne prosessen. Bare det at Nortura har som mandat å få færre slakterier på Østlandet er helt feil målsetning for et samvirket.

Det er totalen som teller – ikke hvor mange slakterier og hvor de ligger. Dessverre er tilliten veldig lav til blårussen i Nortura som lager kalkyler opp i himmelen. Når det viser seg at prognosene ikke stemmer i fremtiden, hvem skal vi da straffe?

Når det gjelder fremtidig drift av Nortura SA håper jeg mandatet er av mer bærekraftig art.

• Øke markedsandelen fra 65 til 80 prosent: Dette ville vært særdeles positivt fordi det vil gå rett på bunnlinjen i konsernet. Alle vet at de 15 siste prosentene er de mest lønnsomme, da vi allerede har kapasitet til disse.

• Bygge tillit til eierne: Her er det ingen tvil om at tilliten er borte for mange år siden. Vi har ikke ett eneste kundeforhold til Nortura lenger, utenom transportørene – som dere nå er på kollisjonskurs med. Livdyrformidlingen er i hvert fall svært kritikkverdig i min region.

• Få betalt for sine egne produkt: Med større markedsandel kan man være beinhard ut mot kjedene. Vi må sette en grense for nedre pris for vårt produkt. Da må vi ikke være med å vaske ut vår egen merkevare. Det å kjøpe EMV-varer produsert av Nortura er ikke bra for vår merkevare.

• Markedsføring: Vi må få ut informasjon til forbrukeren slik at han forstår at man støtter den norske bonden ved kjøp av Gilde og Prior produkt.