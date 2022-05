Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette er tydelig fordi kalven og kua rauter etter hverandre i flere døgn etter at de blir atskilt. Dette lærte jeg da jeg gikk på landbruksskolen. Hvordan kan dette forsvares? Som hos alle pattedyr, finnes det blant alle storfe bånd mellom mor og kalv.

Dette er spesielt for alle fugler og pattedyr, til forskjell fra for fisk og reptiler. Pattedyrs hjerner er utviklet med et senter for tilknytning og morsfølelser. Hvem har bestemt at det er nødvendig for lammene å være sammen med sin mor, føllet å være sammen med sin mor, men ikke kalvene med sine mødre? Hva skiller kalven fra føllet?

På landbruksskolen lærte vi også at kalvene har et sugebehov. Dette betyr at kalvene har et instinkt for å bli ammet av sine mødre. Konsekvensene av at kalvene ikke får oppfylt dette nødvendige instinktive behovet, er at kalver suger på hverandres «edlere deler».

Dette betyr at kalvene ødelegger kjønnsdelene til handyr. Problemene løses ved at kalvene skilles fra hverandre ved å stå i atskilte bokser. Dette betyr at man beskytter kalvene instrumentelt, kanskje man gir dem melk i tåteflaske, uten at dyrenes tilknytningsbehov dekkes.

«Må ha det, bare må ha det!» Melk inneholder viktige næringsstoffer, og er en svært viktig del av norsk kosthold. Veganere ignorerer å ta opp spørsmål om hvordan landbruks politikken skal utformes.

De gjør dyrevelferd til et etisk spørsmål, der den enkelte veganer avstår fra å drikke melk. Dermed presenterer de seg selv som «bedre» mennesker enn melkedrikkende nordmenn. De dømmer andre i stedet for å kreve en melkeproduksjon som tar hensyn til dyrene samtidig som familier får dekket sitt behov for melk.

Dyreverneres holdning er at pattedyr må få leve i pakt med sine instinkter, det vil si at kalver må få tilfredsstilt sitt sugebehov og omsorgsbehov ved å bli ammet av sine mødre, kyrne.

Økonomien i melkeproduksjonen må legges om, slik at det er mulig å legge om til løsdriftsfjøs, der kalvene går sammen med kyrne. Forbrukere, krev at melken produseres på en slik måte at dyrevelferd blir ivaretatt, slik at storfes naturlige behov blir oppfylt! Våre folkevalgte må lovfeste en slik omlegging av husdyrhold innen 1. september 2022. Kan Sandra Borch vurdere å innfri dette kravet?