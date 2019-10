En slik avgjørelse må fattes på et best mulig grunnlag, blant annet ved at beslutningstakerne har grundig kjennskap til hva de skal være med på å legge ned.

Les svaret fra styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura her:

Jeg har vært i kontakt med den lokale arbeidsgruppa for bevaring av Otta-anlegget for å få klarhet i om Norturas styremedlemmer har besøkt anlegget. Tilbakemeldingen er at flere av dere allerede har vært der og at flere i nær framtid skal besøke slakteriet. Dette er bra.

Til de resterende av dere: Av respekt for mer enn 70 lojale Nortura-ansatte håper jeg at dere ikke bare forholder dere blindt til konsernledelsen tallknuseri, men at dere ved selvsyn og møte med bedriften og de ansatte kan skaffe dere den «objektive» informasjonen som er nødvendig for å ta en avgjørelse dere kan stå for i framtida.