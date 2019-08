Åpenhet rundt griseslakt er en illusjon

Mandag morgen aksjonerte 56 dyrevernsaktivister mot Furuseth Slakteri på Eidsvoll. Lenket fast til porten, og med banneret ”Vis oss innsiden”, krevde aksjonistene at kjøttbransjen, som stadig snakker om deres humane slaktemetoder og fokus på åpenhet, åpnet dørene og lot dem se og filme hele slakteprosessen fra start til slutt.

Ikke uventet ble ikke aksjonistene invitert inn, men heller ført bort av politiet. Denne reaksjonen fører et ikke ukjent paradoks frem i lyset: hvis dyrevelferden er god, slakteprosessen er human, og kjøttindustrien ønsker åpenhet – hvorfor ingen slippe inn?

I Nationens dekning blir daglig leder Harald Furuseth sitert på at han er bekymret over at forstyrrelsen som aksjonen fører til. Furuseth sier at ”De har lenket seg fast i porten, og det står dyrebiler fulle av dyr som vi ikke får lesset av. Velferdsmessig er det ikke bra.”

Det er fint å høre at Furuseth er bekymret for dyrevelferden til dyrene som fraktes i overfylte trailere for å bli slaktet. Fra aktivister på stedet blir det fortalt at de nærmet seg bilene, og tilbudte seg å gi grisene vann, hvorpå sjåførene svarte med å kjøre bort fra aktivistene. Hvorfor vet vi ikke, men det er rimelig å anta at dyrevelferden ville økt dersom grisene ble fikk tilgang på vann i varmen.

Det er flere årsaker til at jeg stiller spørsmål ved Furuseth Slakteris fokus på dyrevelferd og åpenhet. Forrige gang Furuseth slakteri var i mediene var i slutten av juli da de ble bøtelagt av Mattilsynet for å skålde en gris levende. Grisen ble ikke avblødd etter CO2-gassing slik rutine tilsier, og grisen kan derfor ha vært i livet og bevist under skåldingen. Dette ble kun oppdaget ved en tilfeldighet, nettopp fordi Mattilsynet var på inspeksjon. I etterkant av hendelsen spurte NRK om innpass til slakteriet for å se rutinene og slakteprosessen. Som aktivistene ble NRK også avvist.

Med dette inviterer jeg Harald Furuseth til å komme med en oppklaring. Min påstand er at det finnes ingen human måte å slakte et dyr som ikke vil ble drept. Når Furuseth fortsetter å skjule løftet om åpenhet bak lukkede dører bidrar han bare til å bekrefte det bransjen godt vet – at hvis forbrukeren får se uredigerte bilde av slakteprosessen vil de slutte å spise kjøtt.