Ap vil ikke stoppe NorthConnect

Nationen gjenga 31.3. en NTB-artikkel om NorthConnect-saken. Ingressen er slik: «Stortingsflertallet går inn for at alle framtidige utenlandskabler må eies og driftes av Statnett. Det setter i praksis en stopper for NorthConnect.»

Men kabelmonopol for Statnett stopper ikke NorthConnect. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har riktig nok foreslått at Stortinget skal instruere regjeringen om å si nei til konsesjon. Men forslaget får ikke støtte fra Arbeiderpartiet, og får derfor ikke flertall.

NTB siterer saksordfører og Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide slik: «Summen av dette betyr at NorthConnect er utelukket.»

Hvis Barth Eide har sagt dette, driver han ren desinformasjon. Komiteens innstilling, hvis den blir vedtatt, vil ikke få noen direkte betydning for om NorthConnect får konsesjon. Konsesjonsprosessen er satt på vent av olje- og energiminister Tina Bru, og kan gjenopptas så fort de såkalte «erfaringene» med de to kablene som nå bygges er hentet inn. Det kan skje allerede om to-tre år, avhengig av når de nye kablene kommer i drift.

Det eneste som skjer nå, er at Statnett får tilbake eneretten til kabelbygging, det vil si nulling av lovendringen i 2016 som åpnet for private utenlandskabler. I realiteten vil dette øke muligheten for at NorthConnect kan bli realisert.

Kabelene til Nederland, Tyskland og England ble alle startet opp på samme måte som NorthConnect, av kraftselskaper, blant dem Agder Energi og Lyse, to av eierne i NorthConnect. Så ble prosjektene overtatt av Statnett. Statnett fikk allerede for et år siden tilbud om å overta også NorthConnect. Det er ikke overraskende.

Selve kabelen er nemlig et så dårlig prosjekt økonomisk at aktørene bak nok er svært fornøyde med at Statnett overtar det. Kraftselskapenes interesse ligger i å tjene penger på den prisøkningen kabelen vil gi i Norge.

Dette siste ble klart avslørt da NVE ga sin vurdering av prosjektet til departementet. Der skriver NVE: «Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.»

På litt enklere norsk betyr dette nettopp at kabelprosjektet i seg selv ikke er lønnsomt. Det kraftselskapene er ute etter, er den prisstigningen kabelen vil gi i Norge.

Det er også denne prisstigningen industrien er redd for, og som gjør at både Norsk Industri/NHO og LO-forbundet Industri Energi har gått knallhardt inn for at NorthConnect ikke må få konsesjon, noe som kom til uttrykk under Industri Energis demonstrasjon foran Stortinget 9. mars. Norsk Industri har beregnet at NorthConnect vil øke norske forbrukere og norsk industris strømutgifter med 3 milliarder kroner - hvert år i 40 år!

Dette synes ikke å bekymre Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide.