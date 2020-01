Ap stoppet NorthConnect

Hun forstår det nok selv: Det er to atskilte saker. Beviset ser vi i disse dager: Vi er medlem av Acer, men diskuterer utenlandskabler. Altså en suveren norsk beslutning.

Det var Arbeiderpartiet – ikke de andre opposisjonspartiene – som stoppet NorthConnect. Vi dro spørsmålet om nye utenlandskabler inn i en sak der det i utgangspunktet ikke hadde noe å gjøre – Acer – og fikk en avtale på plass som bandt regjeringen opp. Ikke bare til å gjeninnføre eneretten for Statnett til å eie og drifte kabler, men i praksis skrinlegge hele prosjektet i denne stortingsperioden.

De andre partienes standpunkt var – i realiteten – å la høyreregjeringen si ja til bygging når den selv ville. De ville nøye seg med å protestere. Resultatet hadde blitt svekkelse av norsk industri og høyere strømregning for folk. Det var uaktuelt for oss. Så kan det komme en dag da en ny kabel – eid og driftet av Statnett – vil senke strømprisen i Norge. Da blir saken selvsagt annerledes for alle partier.

Frp bør også gå stille i dørene, det har Nordlund rett i. NorthConnect-søknaden kom som direkte konsekvens av regjeringens endring av energiloven i 2016, som åpnet for at private kunne bygge kabler. Frontet av en Frp-statsråd som uttalte at han var «lei av lave strømpriser».

Nå har pipa fått en annen lyd. EØS-motstandernes pipe er det verre med. Kommentatorer skal bidra til å klarlegge, ikke tåkelegge. Nordlunds sammensausing av kabelsaken og Acer, er derfor lite tiltalende.

Frykten for økte strømpriser – ikke prinsipiell EØS-motstand – var årsaken til at Acer-saken ble som den ble. Motstanden var jo sterkest i industristedene der folk flest slutter solid opp om EØS. Men strømpris har med kabler å gjøre, noe Norge bestemmer suverent selv.

Hvis Nordlund kan nevne ett tenkt eksempel på at dagens Acer-tilslutning tvinger Norge til å gjøre noe vi ikke selv ønsker i energipolitikken, er jeg til gjengjeld lutter øre.