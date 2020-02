Det er nemlig ikke for å tekkes Arbeiderpartiets politikere at verken Høyres fylkestings- eller stortingsrepresentanter driver politikk. Nei, vi gjør det for å skape de beste mulige rammebetingelser for de vi er valgt til å representere.

Derfor er det at Høyre har hatt en tendens til å finne penger til å opprettholde samferdselstilbud og utdanningstilbud. Derfor er det at vi heller har foreslått kutt i penger til politikk enn å kvele kystens befolkning. Mona Nilsen bør huske på at det er Fylkesrådet og posisjonen på fylket folk har demonstrert mot i årevis, i forbindelse med det som så tilforlatelig kalles «nytt samferdselskart».

Situasjonen Nordland fylkeskommune befinner seg i skyldes de politikerne som har styrt dette fylket. Man kan kalle Regjeringen så blå som man vil, men det er altså ikke Erna Solberg som har bestemt at Nordland fylkeskommune skal prioritere slik som de gjør.

Når Agenda Kaupang påviser et enormt overforbruk innenfor en rekke sektorer på fylket, er det et resultat av pengebruk og prioriteringer over mange titalls år, og fellesnevneren for alle disse årene med politisk styring er Arbeiderpartiet.

Mona Nilsen beskylder Høyres representanter for å søke stjerner i boka på Høyres Hus i Oslo, og det er jo hyggelig. Men hva er da motivasjonen Arbeiderpartiet har hatt for å bruke de siste seks årene på å svartmale alt de har kunnet, mens kommuner og fylker over hele landet har hatt rekord-økonomi?

Vi ser frem til at Arbeiderpartiet begynner å jobbe for dem som de er valgt inn for å representere, og tar demonstrerende nordlendinger på alvor. Etter at år er gått uten at denne viljen har vist seg i nevneverdig grad, er imidlertid forventningene til et konstruktivt Arbeiderparti blitt ganske små.

Vi skal uansett fortsette å vise posisjonen at det er mulig å budsjettere godt i dette fylket, slik at det blir mulig å bo og skape i hele vår langstrakte og nydelige region!