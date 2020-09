Ap setter seg selv foran kommunenes behov

Målet hennes er opplagt ikke å hjelpe kommunene, kun å jobbe for et regjeringsskifte.

Kommunesektoren er styrket med om lag 35 milliarder kroner i den tiden Erna Solberg har ledet regjeringen. Overskuddene de siste årene har vært større enn det kommunene selv forventet. Antall kommuner i økonomisk uføre på Robek-listen er redusert fra 46 i 2013 til 12 i dag – takket være landets gode og ansvarlige ordførere. Alt dette setter kommunene i stand til å satse på barnehage, skole og eldreomsorg.

Regjeringens koronatiltak for kommunene viser også en regjering som stiller opp for lokalsamfunnene. Hittil har kommunesektoren fått om lag 16,5 milliarder kroner som følge av koronakrisen – og vi vil fortsette å stille opp. Men per dags dato vet vi jo ikke de totale økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Derfor har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal lage en oversikt over kostnadene, og slik at vi kan vurdere ytterligere kompensasjon til kommunesektoren.

Aps løsning med å øke skattene for et allerede sterkt konkurranseutsatt næringsliv, og ikke minst for folk flest, er ikke rett medisin for landet vårt nå. Kommunebudsjettet for 2020 sørger for vekst i de frie inntektene på 1,3 milliarder kroner i tillegg til koronavurderingen. Altfor lite, mente Ap, som legger opp til en kraftig økt bruk av skattepenger i mange år framover.

At det går bra i næringslivet, sett bort fra koronasituasjonen, viser at regjeringens politikk fungerer. Fjorårets skatteinngang viser at kommunene lå an til å få omtrent 5 milliarder kroner mer i skatteinntekter. Det viser at det går bedre enn tidligere. Dette til tross for at vi altså blir stadig flere eldre, og at det blir færre yrkesaktive pr pensjonist. Det er fraflytting og befolkningsnedgang i enkelte kommuner. Det er også et velkjent faktum at vi må omstille oss når oljeinntektene avtar. Da er det ikke økte offentlig utgifter og høyere skatter det samfunnet trenger.

I Aps alternative budsjett foreslår de også nye reformer som ikke er fullt ut finansiert. Skolemat er et eksempel på Aps fantasiverden sine reformer der det må plusses på flere hundrede millioner for å finansiere dette. Aps budsjettforslag kan umulig imponere de kommunene som opplever det som krevende å få budsjettet til å gå i balanse. Det Arbeiderpartiet foreslår ut over regjeringens budsjett er stort sett nye øremerkede tiltak og oppgaver i kommunene uten noen form for fleksibilitet, og som ikke hjelper på kommunenes økonomi.

På sikt ville Aps reformer kostet mange nye milliarder i overføringer til kommunene. Denne pengebruken ville ikke bremset fraflytting, eller bedret helsetilbudet og livskvaliteten for folk flest, kun påført oss alle større kostnader gjennom økte skatter.