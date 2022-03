Ap og Sp står sammen om en ny kurs i landbrukspolitikken

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Åtte år med Høyre og Frp har vært åtte magre år for norsk landbruk. Nå står vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen om en ny kurs. Vi kommer ikke til å klare å innfri alle ambisjoner med én gang. Men vi har allerede gjort en god del. Og vi har store ambisjoner for videre arbeid.

Nationens lederartikkel tirsdag 8. mars gir uttrykk for at Ap holder igjen på prisgaranti på korn. Det er ikke riktig. Tvert imot har Arbeiderpartiet tatt initiativ til å diskutere nettopp prisgaranti etter å ha mottatt konkrete innspill i saka. Og når Nationen skulle skrive lederartikkel, var dette noe vi diskuterte innretninga på sammen med Sp. For slike beslutninger må vi selvsagt stå sammen om.

Dette kunne Nationens lederskribent lett funnet ut ved å ta en telefon til undertegnede. Eller man kunne snakket med noen andre i Ap eller Sp. Saka var jo godt kjent i begge partier.

Arbeiderpartiets program har for øvrig svært mye felles med Hurdalsplattformen også når det gjelder landbruk. Vi har for eksempel vært krystallklare på at det må produseres mer mat på norske ressurser, også korn, og at inntektene i landbruket må opp.

Neste gang bør Nationen gjøre litt bedre kildearbeid før konklusjonene trekkes på lederplass. Avisa bør kanskje også ta et valg på om de vil være uavhengig dagsavis, eller ikke.