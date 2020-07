Ap og Sp skaper et bilde som ikke stemmer

Regjeringen la nylig fram politimeldingen som gjør opp status for tilstanden i norsk politi per i dag og hva som er planen for årene fremover. Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsetter svartmalingen.

Arbeiderpartiet var med på å vedta politireformen i 2015 antakeligvis fordi de så at endring var nødvendig. Nå er de imot. Det er vanskelig å forstå hva de egentlig mener.

Senterpartiet på sin side bruker enhver anledning til å kritisere regjeringens arbeid med reformen og ønsker seg tilbake til fortiden og den gamle strukturen. Det er å snu ryggen til fremtiden og de utfordringer vi står overfor. Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg. Det var helt nødvendig å kraftsamle i større enheter for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer.

Innsatsområder som økonomisk kriminalitet og overgrep mot barn på nett må møtes med en helt annen styrke enn før og dette krever andre strukturer enn før. De aller fleste jeg møter i politietaten mener at reformen og retningen er helt rett og at det vil være helt utenkelig å gå tilbake til den gamle strukturen.

Politiets innbyggerundersøkelse fra 2019 viser at tilliten til politiet er skyhøy. 94 prosent svarer at de føler seg trygge der de bor og ferdes. Dette er en økning fra året før. Arbeiderpartiet og Senterpartiet skaper et bilde av at norsk politi nærmest er i krise. Dette er en form for retorikk som er med på å skape en virkelighet som ikke er sann, og det skaper uro midt i gjennomføringen av norgeshistoriens største og viktigste reform av politiet.

Mye av kriminaliteten skjer i dag på nett. Da betyr det at politiet må være til stede også der.

Nærpoliti er ikke et tynt bemannet lensmannskontor som er åpent noen timer i uken. Nærpoliti er operative patruljer der kriminaliteten skjer: på nett og rundt om i politidistriktene. Regjeringens politimelding peker på at mye har gått bra med politireformen. Politiet etterforsker saker raskere og bedre, det er bygget opp store fagmiljøer i politidistriktene som er bedre i stand til å håndtere mer komplisert og ny kriminalitet.

Politidistriktene har fått nye biler og nytt teknisk utstyr som bedrer etterforskningen og politiarbeid på stedet. I tillegg har vi hatt en bemanningsøkning i politiet på over 26 prosent fra 2013. Det er ikke én eneste offentlig etat som er styrket mer enn politietaten under denne regjeringen.

Det er ingen tvil om at reformen var viktig og nødvendig. Politimeldingen erkjenner at ikke alt er på plass og peker på at politiet må få tid og ro til å gjøre jobben.

Jeg håper at Sp og Ap vil bidra til at politietaten kan få nødvendig ro til å gjøre en av samfunnets viktigste oppgave.