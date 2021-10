Ap og Sp må satse på fylkesveiene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det kan vi ikke akseptere i 2021, og derfor hviler det nå et stort ansvar på både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. På vegne av landets bilister og trafikanter forventer KNA at alvoret gjenspeiles i regjeringsforhandlingene, og at fylkesveiene blir et satsingsområde de neste fire årene.

En nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken er viktig og riktig. En målsetting om halvering av antall alvorlige ulykker innen 2030 er et naturlig skritt i riktig retning.

Det er imidlertid foruroligende at den åpenbare sammenhengen mellom trafikkfarlige fylkesveier og trafikksikkerhet ikke gjenspeiles i nasjonal transportplan. Det er rett og slett ikke mulig å oppnå målet om en kraftig nedgang i antall alvorlige ulykker dersom ikke satsningen på fylkesveier økes betydelig.

Arbeiderpartiet og kanskje særlig Senterpartiet har heldigvis gått høyt på banen hva gjelder satsning på fylkesveiene i valgkampen, og det er derfor grunn til optimisme når det gjelder utfallet av forhandlingene på Hurdalssjøen.

Annonse

Fylkesveiene er selve fundamentet for vår mobilitetsevne i hverdagen. For mange er fylkesveiene helt avgjørende for å kunne delta i samfunnet, og det er ikke alle forunt å ha gode kollektivforbindelser eller å kunne ta sykkelen til avtaler og tjenestetilbud.

Det er dessverre også fylkesveiene som er i dårligst forfatning, og som utgjør den største risikoen for å havne i en trafikkulykke. Håpet er at vi får en regjering og samferdselsminister som ser viktigheten av gode og trygge fylkesveier, og kanskje prioriterer vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak høyt på agendaen. KNA mener dette ville være klokt.

Etterslepet på fylkesveinettet er beregnet til mellom 50 og 70 milliarder. Underfinansieringen på drift- og vedlikehold av fylkesveinettet er på 2,4 milliarder årlig. Nasjonal transportplan er langt fra å oppgradere fylkesveinettet til akseptabel standard.

Derfor er det vanskelig å se hvordan vi, med foreslått Nasjonal transportplan, skal nå målet om en halvering av antall trafikkulykker innen 2030. KNA er selvsagt ikke motstander av nye og store samferdselsprosjekter, som både gjør Norge mer effektivt og sørger for at bilister og yrkestransport får moderne veier å kjøre på. Samtidig er det uklokt å la fylkesveiene våre forfalle, særlig når vi vet hvilken risiko for ulykker de medfører.

Fylkesveiene er et forsømt område, med et akutt behov for oppgradering og vedlikehold. Ambisjonene i nasjonal transportplan er for svake, og en ny regjering må, sammen med et nytt storting, sørge for at bevilgningene økes betydelig. Bare slik kan vi nå målet om en halvering av alvorlig skadde og drepte i trafikken. Nå er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sitter i førersete. Og forventningene er alt annet enn små.