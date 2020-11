Ap og Sp bommer om skog

Da Sylvi Listhaug overtok som landbruksminister i 2013 var avvirkningen fra norske skoger på et historisk lavmål og treindustrien lå brakk. Etter drøye seks år med Frp i regjering, var avvirkningen ved utgangen av 2019 tilbake på et rekordhøyt nivå.

Les også: Ap vil ha norske skoger på norske hender

Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Nils Kristen Sandtrøen har de siste ukene kappes om å overgå hverandre med usannheter og påstander om salg av skog i Namdalen.

Det er kanskje forståelig at Ap og Sp er desperate etter et halmstrå å klynge seg til for å kritisere Frps vellykkede skogpolitikk, men angrepet på tyskernes kjøp av skog i Namdalen ender i så måte med mageplask.

Salget Sandtrøen og Mehl kritiserer har ikke vært mulig å stoppe siden daværende landbruksminister Lars Sponheim opphevet konsesjon på landbrukseide aksjer i 2004.

Les også: Et nytt flertall vil garantere at spekulasjonsalgene tar slutt

Sp styrte Landbruksdepartementet i åtte år, i regjering med Ap, uten å endre forutsetningene for landbrukseide aksjer, og det var Ap-styrte Namskogan kommunme som ga konsesjon til et AS på den solgte eiendommen.

Annonse

Selv ikke om Sp og Ap hadde gjeninnført konsesjonsplikt på landbrukseiende aksjer kunne salget vært stoppet. Det er ikke anledning til å forskjellsbehandle norske og utenlandske kjøpere.

Les også: Norsk skog er norsk og blir i Norge

Priskontroll ville ikke hatt annen påvirkning på salget av skogen i Namdalen enn å gi tyskernes skogen for en lavere pris. Ap og Sps kritikk faller i så måte på steingrunn.

Fjerning av priskontroll har sikret at norske skogeiere nå kan investere i en skogbehandling som gir bedre økonomi, optimaliserer virkesproduksjonen og som tar nødvendig hensyn til skogen betydning for klima og miljø.

Les også: På riktig vei i skogen

Rødgrønn skogpolitikk med strenge, byråkratiske konsesjonsprosesser og lammende priskontroll resulterte i rekordlav avvirkning og tap av over tusen norske arbeidsplasser.

I regjering satset Frp offensivt på skog, og optimismen er tilbake i norske skoger. For at veksten i skognæringa og treindustrien skal fortsette trenger vi mer Frp-politikk, ikke mindre.