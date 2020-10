Ap og Høyre, den samme politikken?

Under Debatten på NRK1 torsdag 8. oktober greide Jonas Gahr Støre å si at Sp ikke er god på løsninger. Hva Støre mener med en slik uttalelse, det må han svare på selv. Jeg har prøvd å følge med på norsk politikk i mange år. Men å si at ikke Sp er god på løsninger, er å skyte langt over målet.

Jeg husker at Ap stemte med Høyre og Frp i å overføre Finanstilsynet til EU. Jeg husker også at Ap stemte for politireformen eller den såkalte nærpolitireformen, de har riktignok trukket seg på det senere, men likevel. De stemte med Høyre og Frp om nedleggelse av Andøya, og de stemte med Høyre og Frp i Acer-saken, det er det samme som å gi fra seg suvereniteten på vannkrafta vår. Det er ikke god politikk.

Så snakker Støre om løsninger. Støre har vel for det meste gått for Høyres løsninger når man ser på avstemminger i Stortinget, da tolker jeg det dithen at Støre og Ap ikke har egne løsninger, men bruker Høyre sine.

Ledelsen i Ap har gått ut med at nå er NorthConnect-kabelen stoppet for alltid. Den er ikke det. NorthConnect er et PCI-prosjekt (Project og Commond Interest). Dette prosjektet har fått støtte fra EU på 100 millioner kroner. Man har ingen garanti på noen ting, fordi hvis Norge implementerer energipakke 4, vil dette prosjektet komme.

Det eneste som kan demme opp for at kabelen ikke blir bygd er at et flertall i Stortinget sier nei. Vil Ap gjøre det, stemme nei? Prosjektet står for øvrig på EUs nettutviklingsplan, og nå kan konsesjonsbehandlingen komme etter samtykke med energipakke 4.

PCI-prosjekter skal etter artikkel 7 ha høyeste prioritet også i nasjonale nettutviklingsplaner og i konsesjonsbehandling. Det vil med andre ord si at vi blir fratatt all styring over elektrisiteten/kraften vår. Er det god politikk?