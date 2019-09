Ap og fri flyt av økonomien som naturgitt kraft

Utsalg av landet står høyt på dagsorden og fellesskapets ressurser stjeles i stor fart, jf. havet til oppdrett og urørt natur til vindkraft.

Lederen i Ap burde konfronteres med det på en mye sterkere måte hver gang de nekter å diskutere husmannskontrakta.

EU håper jo på å overta landets råvare-ressurser så vi på nytt blir en koloni. Jonas har selvfølgelig interesse av å være i politikken fordi han kan påvirke og søke større makt for den klassen han tilhører.

Det er en diskusjon om hva Gerhardsen ville gjort nå. Gerhardsen ville ha fordeling av rikdommen i landet for han visste hva fattigdom var.

Annonse

Den store forskjellen på da og nå er at Ap-Jonas ikke bryr seg om reduksjon av fattigdom mer enn høyresida. Ap er på SAMME kurs som Høyre. Løsningsordet er nyliberalismen og den «naturgitte kraften» som den, vel å merke den økonomisk politikken fra 80 tallet, er ifølge Jonas.

Det betyr at han mener vi ikke kan endre den siden den er naturgitt. Da han sa dette var det en direkte avsløring om hva han tenker så langt.

Den naturgitte kraften er da fri flyt av kapital over landegrensene, manglende skattlegging av rikdom, deregulering av bank og finans og en pågående ødeleggelse av velferdsstaten. Alt dette har Jonas støttet i regjeringen Gro, som en av dem som utarbeidet EØS-avtalen og som norsk politiker har han støttet dereguleringer og redusert skattene for de rikeste

Så lenge Ap-ledelsen ikke forstår at den økonomiske politikken som føres i dag er helt ulik den Gerhardsen sto for sin med planøkonomi og skattlegging av formuer, så kommer partiet til å gå til bunns. Målet for politikken ser vi alle i praktisk politikk. Vanlige folk forstår det helt utmerket, til tross for at partisekretær Kjersti Stenseng og andre i Ap fortsetter å påstå at de ikke har nådd fram med politikken sin.

Jeg fikk nesten medfølelse med Stenseng som er i gang med opprydding etter valget. Jeg lurer på hva Håkon Lie ville gjort!