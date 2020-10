Antibiotikaresistens – helsevesenets varslede klimakrise

Keisersnitt og cellegift vil bli livsfarlig på grunn av faren for infeksjon, og vi vil igjen kunne dø av et kutt i fingeren. Allerede nå peker mange på at tilleggsinfeksjoner med resistente bakterier har økt dødeligheten blant pasienter med covid-19.

Utfordringen med antibiotikaresistens er global og tverrsektoriell. Det kreves en ny måte å tenke på, men dessverre vises det like lite handlekraft her som i miljø- og klimakrisa.

Det er derfor antibiotikaresistens kalles helsevesenets klimakrise. Og på samme måte som klimakrisa, er byrden skjevt fordelt. Overforbruk og uriktig bruk av antibiotika i store deler av verden skaper antibiotikaresistens, mens for mange mennesker i fattige land er antibiotika og behandling av infeksjonssykdommer et knapt gode.

Tuberkulose er et godt eksempel på begge deler.

Årlig har 3 millioner mennesker med tuberkulose ikke tilgang til hverken diagnose eller behandling. Uten behandling vil de bli alvorlig syke og fortsette å spre bakterien. De over 7 millionene som er heldige nok til å bli diagnostisert med tuberkulose, har 6-20 måneder med flere typer antibiotika foran seg.

Tuberkulose er en av få sykdommer som fortsatt behandles med massive doser over lang tid. Personer med resistente tuberkulosebakterier må svelge 14 000 piller med antibiotika, og selv etter det er sjansen for å bli frisk under 60 prosent.

Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden i dag, og den forårsaker en tredel av alle dødsfall relatert til antibiotikaresistens. Likevel mangles det hvert år over 1 milliard dollar til forskning og utvikling av nye raskere diagnostiske metoder, nye medisiner og ikke minst en effektiv vaksine for tuberkulose.

Så hvorfor finnes det ikke politisk vilje til å gjøre noe med dette? Tuberkulose er ikke en ny sykdom, som covid-19. Tuberkulosebakterien er en av de eldste vi kjenner til, og antibiotikaresistent tuberkulose er en varslet krise. Hvis tuberkulosen hadde rammet Norge og den vestlige verden i samme grad som fattige land, hadde vi trolig umiddelbart krevd å få på plass bedre behandling og en ny vaksine. Men i dag hvor tuberkulose er en fattigdomssykdom og rammer de som ikke har en sterk stemme, har vi valgt å ikke lytte.

Det er helt fantastisk å se hva vi kan få til på kort tid når gode krefter i verden slår seg sammen for å utvikle behandling og vaksine for covid – 19. Nå må vi gjøre det samme for tuberkulose. 10 millioner mennesker får tuberkulose hvert år- en effektiv vaksine vil derfor kunne gjøre 1 870 000 000 daglige doser med antibiotika overflødig.

Og er det noe vi har lært siste året, er det at mikroorganismers veier er uransakelige. Antibiotikaresistens vil til slutt ramme både Jørgen hattemaker og kong Salomo. Så fortsett å vask henda, bruk antibiotika bare når det er strengt nødvendig, og ikke minst, krev en ny vaksine for tuberkulose!