Skal vi kjempe mot antibiotikaresistens må Norge fortsatt stå utenfor EU.

I 1928 oppdaget Alexander Flemming med et uhell antibiotika. Siden den gang har det revolusjonert legevitenskapen, og sykdommer som før var dødelige er i dag nesten ufarlige. Dette er imidlertid på vei til å endre seg.

Jo mer antibiotika vi bruker, jo flere antibiotikaresistente bakterier dukker opp. Dette fører til at antibiotikumet mister virkningen sin, og vi kan miste en av de viktigste medisinene vi har. Dette vil føre til at ting vi i dag ser på som småskader kan bli dødelige igjen.

Annonse

Norge er det landet som bruker minst antibiotika i Europa i matproduksjon. Det er fordi vi kun bruker det ved sykdom, mens i EU er det tillatt å bruke det forebyggende. Dette fører til at det blir brukt langt mer antibiotika, som øker risikoen for antibiotikaresistens.

Mens norsk landbruk består av små gårder der de produserer flere ting, som gjør at bøndene får mer tid til dyra sine, består EUs landbruk hovedsakelig av store gårder som produserer kun en ting. Det er også mindre strenge regler for hvor gode forhold dyrene skal leve under.

Dette fører til at det er masse dyr, som i tillegg står tett inntil hverandre under dårlige forhold. Da sprer sykdom seg lettere, som igjen forsterker behovet for bruk av antibiotika.

Det er måten EU driver landbrukspolitikk på som er problemet. Skal vi ha et håp om å kjempe mot antibiotikaresistens må Norge fortsetter å stå utenfor EU, slik at vi kan føre en landbrukspolitikk som er drevet med hensyn til dyr, bønder og miljø, og ikke minst mennesker, og ikke kun profitt.