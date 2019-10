Ansvar for eigen «skit»

Rike land som Norge burde handtere sitt eige avfall og resirkulere det som kan resirkulerast kan i staden for å transportere dette ut av landet.

Miljøgevinsten ved å resirkulere går mange gongar opp i transport-klimagassutslepp slik dette blir praktisert i dag. Norge er ikkje så miljøvenleg som vi likar å tru. Å sende papir til Sverige og plast til Tyskland er likevel ikkje den verste biten – sjølv om det er idiotisk nok.

Det verste er all kjemikalieavfall frå industri og el-avfall som vert skipa ut i verda til plassar der det er billigare å bli «kvitt» slikt avfall. Særleg å sende det til Afrika er billeg. Der er det ikkje like strengt, korkje med HMS for arbeidarane eller forureinande utslepp til jord, elvar og hav.

Det er direkte uansvarleg av Norge og norske bedrifter å profittere på at det er billigare å sende avfall til fattige land. Ute av syne ute av sinn. At avfall frå oss er med på å forgifte jordsmonn, drikkevatn, hav, menneske og dyr i u-land, er ei stor skam.

Norge har kunnskap, teknologi og pengar til å kunne bygge eigne gjenvinningsfabrikkar og lagre eige atomavfall og giftige kjemikaliar. Stopp utnytting av fattige land og ta ansvar!

Sjølv om det er dyrare å bygge og drive slike arbeidsplassar i Norge er det på kort og lang sikt eit godt miljøtiltak og ei sunn investering i kloden vår.