Anleggsbransjen er viktig for distriktene

Den første dag i det nye året fremmet Senterpartiet forslag for å bygge opp under konkurransekraften til den norske anleggsbransjen. Et godt initiativ de øvrige partier bør støtte opp om.

Saken har flere sider og er blant annet viktig for distriktene. Hvorfor det?

Som eksempel nevnes Gudbrandsdalen, der flere av de største arbeidsgiverne har postadresse Oslo. De heter AF, Veidekke, Skanska og Hæhre. De tilhører ikke lokalt næringsliv, men er av de firma som har flest ansatte med bostedsadresse i region. Altså ukependlere som reiser landet rundt på arbeid. Dette er ikke spesielt for Gudbrandsdalen. Slik er det også i Telemark og mange andre distrikt.

På begynnelsen av åttitallet bygde det norske entreprenørfirma F. Selmer flere kaianlegg i Egypt. Mesteparten av sjøavdelingen til daværende for F. Selmer (nå Skanska) var bemannet med folk fra Nord-Trøndelag. En meget kompetent arbeidsstokk der flere hadde mange års utenlandserfaring. Fortsatt består Skanska sin sjøavdeling av mange dyktige medarbeidere fra Trøndelag.

Hvilket politisk spill som foregikk i forkant av kontrakts-signering på Beistadsundbrua i Trøndelag og hvilke politiske føringer Statens vegvesen fikk har jeg ikke kjennskap til, men i går ble meldt nok en utsettelse av åpningen. Kineserne er forsinket. Det overrasker ingen i bransjen.

Annonse

Om Skanska hadde fått oppdraget ville man holdt i hevd, og videreutviklet kunnskapen til Trønderne. Bygd norsk kompetanse som landet får fremtidig nytte av og sannsynligvis levert anlegget innen gitte tidsfrister.

Dagens regjering skal ha mest mulig veg eller bane for pengene. Det har resultert i at utenlandske aktører tar markedsandeler. Sosial dumping florerer og presser norske anleggsarbeidere over på ledighetstrygd.

Den norske velferdsmodellen er satt under press. Om man isolert sett sparer noen kroner pr. meter veg, eller pr. meter jernbane, kommer løsningen dårlig ut i et samfunnsregnskap for AS Norge.

Politikken som føres påvirker i neste omgang distriktene negativt – siden anleggsfolk kommer fra utkantene. Kommunene mister kjærkomne skatteinntekter.

Follobane-prosjektet er ett av flere eksempler i samme kategori. Her var det 3 store kontrakter som alle ble tildelt utenlandske aktører. Alle 3 kontraktene har store kostnadssprekker og alle 3 er forsinket. Her bygges ikke norsk kompetanse.

Vi kan ikke nekte utlendingene å konkurrere i Norge, men det går an å legge føringer i konkurransegrunnlaget som gjør det vanskeligere. Slik utlendinger selv gjør i sine respektive hjemland.

Sp sitt forslag om å støtte opp under konkurransekraften til den norske anleggsbransjen bør hilses velkommen av de øvrige partiene. Det styrker norske arbeidsplasser og bidrar til opprettholdelse av busetting i distriktene.