Angsten for demokratiet

Det er bra at Reiten stadig framholder KrF som et Nei til EU-parti. Men for at dette ikke skal framstå som en besvergelse mer enn som realpolitikk, hadde det vært interessant med en begrunnelse for hans nei til EU-standpunkt. I 1994 var hovedbegrunnelsen fra en samla nei-front inklusive KrF at vi ville bestemme i eget land. Sjølråderett. Suverenitet. Folkestyre.

Er det noe EØS-avtalen innebærer, så er det en undergraving av alt dette, og overføring av makt til EU, ESA og EFTA-domstolen. Reiten nevner overhodet ikke dette helt sentrale punktet i norsk EU-motstand, og EØS-skepsis. Til høsten skal Stortinget behandle innføring av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen.

Samferdselsminister Hareide har – i likhet med sin forgjenger fra FrP – foreslått å overføre myndighet over togdrift og spor direkte til EUs jernbanebyrå og EU-domstolen. Konkurranseutsetting av jernbane blir irreversibelt dersom dette vedtas. Velgernes votum ved valg blir satt på et sidespor. Uproblematisk for KrF?

Reiten er bekymra for distriktenes framtid i et Norge uten EØS. Han nevner fisk og landbruk spesielt. Ja, disse næringene og interesseorganisasjonene deres sto helt sentralt i norsk EU-motstand i 1994. Og det var i distriktene den virkelig massive EU-motstanden viste seg. Nå undergraves nei-seirene i -72 og -94 hver eneste dag, på grunn av EØS. For eksempel har importen av landbruksvarer fra EU økt dramatisk fordi Regjeringa har latt EU få store tollfrie kvoter gjennom nettopp EØS-avtalen. Dette har svekket blant annet norsk melkeproduksjon.

Reiten utfordrer den rødgrønne opposisjonen på spørsmålet om å utrede alternativer til EØS. Han veit godt at kravet er reist fra Fellesforbundets landsmøte (de ansatte i norsk eksportindustri) og sannsynligvis vil bli et krav fra LO-kongressen inn i valgkampen neste år. Kravet har så langt støtte fra SV, Sp og Rødt.

Hva er Reiten redd for? Er det ikke i alle politiske sammenhenger en fordel å vite hva man snakker om? Kravet handler om å utrede (om det finnes) alternativer til EØS? Ut fra hans tankegang burde han ta det helt med ro – det finnes åpenbart ikke slike alternativer, som kan ivareta næringslivet, fiskeriene og landbruket i møtet med EU?

Eller så veit han bedre. I en rapport fra Menon Economics («Norge, EØS og alternative tilknytningsformer, 2019) framgår det at Norge vil klare seg utmerket som en handelspartner for EU basert på en moderne, tosidig handelsavtale. Slik flere land i verden gjør det, uten at de må oppgi demokrati og sjølråderett av den grunn. Jeg vil oppfordre Reiten til å lese rapporten. Den vil kunne ha en beroligende effekt. Dersom han er opptatt av demokrati og suverenitet. Som den nei-mannen han sier er.