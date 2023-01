Arbeidsplasser og gode veier skaper vekst i distriktene, ikke økte skatter.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mens folk i Distrikts-Norge demonstrerer mot regjeringens skatte- og næringspolitikk som stopper investeringer i arbeidsplasser langs hele kysten, sitter finansminister Trygve Slagsvold Vedum på sitt regjeringskontor og skriver en kronikk hvor han forsøker å sverte et annet parti sin politikk.

Han kunne vurdert å i stedet brukt sin tid på å lytte til næringslivet, hvor kun 3 prosent oppgir at de har tillit til regjeringens skattepolitikk.

Jeg er selv fra Hallingdal, og jeg tror ikke folk sitter rundt i Distrikts-Norge og drømmer om økte subsidier fra Vedum i Oslo. De drømmer om å kunne stå på egne ben. Om å skape vekst, verdiskapning og arbeidsplasser basert på deres naturgitte ressurser.

Nå har de en regjering som effektivt gjør dette vanskeligere; enten det er gjennom økt beskatning av viktige distriktsnæringer, stoppe 26. konsesjonsrunde for olje- og gassprosjekter eller å gjøre det vanskeligere for sesongarbeidsplasser å drive innleie av arbeidskraft.

På Ernas vakt blomstret næringslivet i Distrikts-Norge. Det var høy fart og lav ledighet. Rekorder ble stadig slått i oppdrettsnæringen, reiselivsnæringen, skogbruket og fiskerinæringen.

På kun åtte år så vi en dobling av samferdselsbudsjettet. Nye veistrekninger ble åpnet opp i et tempo vi knapt har sett før. Og kjører du rundt på veiene, merker du at standarden er bedre og at du raskere kommer deg fra A til Å. Dette er distriktspolitikk på sitt aller best. Gode veier gjør at bo- og arbeidsmarkeder blir større, og det blir mulig for flere å bli boende i distriktene. Ikke minst får man varer og tjenester raskere frem til markedet.

Som samferdselspolitiker møter jeg nå i stedet stadig flere skuffede lokalpolitikere, ofte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som er lei seg for at viktige vei- og jernbaneprosjekter stanser opp. Selv om løftene før valget var aldri så tydelige på at de skulle fortsette som før.

Høyres alternative budsjett gir mer penger til vei, lavere skatter og det gir to milliarder til en bedre strømstøtteordning for næringslivet, enn det Vedum foreslår. Alt dette innenfor en lavere oljepengebruk enn regjeringen.

Og så merker jeg meg kritikken av landbrukspolitikken. Vesensforskjellen mellom det vi foreslo og det Vedum gjorde, var at vi ikke ville økte matprisene ut til forbruker med 1,2 milliarder kroner gjennom økte målpriser.

Vi stemte for å kompensere bøndene for inntektssvikten, men bidro dermed ikke til en ekstraordinær stor lønnsøkning som folk må betale gjennom dyrere mat i butikken. I en tid hvor folk opplever trangere økonomi synes vi det var fornuftig. I tillegg senket vi lønnsmottakeres skatteregning og økte barnetrygden med 3000 kroner.

Så er det en helt ærlig sak at Vedum prioriterer politikontorer fremfor flere folk. Vi er helt ærlig på at vi heller vil ha flere politifolk i hele landet. Vi er enige med politisjef Arne Johannesen i Sogn og Fjordane som sier til NRK at pengene burde vært brukt annerledes: «Etter mitt syn er det symbolpolitikk. Det er andre tiltak som ville gitt mer kraft ut i Distrikts-Norge enn dette».

På Ernas vakt innfridde vi kravet om to politifolk per tusen innbyggere. Det var en kraftig vekst i antall politifolk i alle politidistrikter. Totalt sett ansatte vi 2500 operative politifolk. Det er jeg stolt av. Og jeg er langt mer opptatt av å telle resultater enn av å telle kontorer.

Trygve Slagsvold Vedum må for min del gjerne fortsette sin polariserende retorikk, hvor han setter by og bygd opp mot hverandre. Selv kunne jeg heller tenkt meg en finansminister som brukte tiden sin på å løse problemer for folk og næringslivet i hele Norge.