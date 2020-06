Covid-19 har satt verden i en ekstremt krevende situasjon, først og fremst for liv og helse, men også for landenes økonomi. Land etter land lanserer krisepakker for å bekjempe virusets negative utslag i økonomien, men de er i svært varierende grad skikket for å finansiere dem.

Verst er det for verdens fattigste land, som allerede før virusutbruddet hadde en utarmet økonomi. Men også våre mer velstående naboer rammes.

Italia, som ennå har skyhøy gjeld fra forrige finanskrise, vil synke enda dypere. I Storbritannia har myndighetene tatt det kontroversielle skrittet å låne direkte gjennom Bank of England, og risikerer betydelig økt inflasjon for å få rask tilgang på penger. Trumps USA vil låne tilsvarende 30 billioner kroner, et beløp som er så ufattelig stort at det er vanskelig å se for seg. Amerikanerne vil få en gjeldsbyrde som vil henge med dem i mange generasjoner fremover. Slik er virkeligheten for veldig mange land.

Norsk økonomi er også hardt rammet. Samtidig har vi et trumfkort som de fleste land bare kan drømme om. Takket være alle de som har bidratt til Norgeshistoriens største industrieventyr innen olje og gass, har fellesskapet fått enorme inntekter. Og takket være kloke beslutninger og ansvarlig forvaltning, har vi brukt dem til å bygge opp verdens største nasjonale sparekasse – Oljefondet. I godværsdager har vi forberedt oss på de uværsdagene vi visste ville komme. Det kan vi være glade for nå. Der andre land tar opp svære kriselån, som de vil slite med i mange år fremover, har Norge oljefondet.

I en krise som denne, er jeg stolt av å være norsk. Ikke bare fordi jeg som rogalending har vokst opp med Norgeshistoriens største industrieventyr i eget nabolag. Jeg er stolt av å bo i et land som er forberedt på uvær og er godt rustet til å hjelpe medmennesker, familier og næringsliv i både by og land. Vi tar vare på hverandre, både fordi vi vil og fordi vi har råd til det.

Det er likevel ikke gitt at det alltid vil være slik. Selv oljefondet er ikke utømmelig, og det kan brukes opp. Derfor bekymrer det meg når flere partier på venstresiden, med MDG, SV og Rødt i spissen, ikke vil hjelpe vår største næring gjennom krisen. Har de glemt hvor inntektene som nå redder norsk økonomi opprinnelig kommer fra? De stammer nemlig fra vår største næring og avkastningen som følge av klok forvaltning av de samme inntektene.

Dette er ikke tiden for å kaste de som arbeider i landets største næring ut i arbeidsløshet. Dette er først og fremst tiden for å takke oljearbeiderne og bidra til at næringen kommer seg gjennom krisen. Den vil utgjøre et viktig bidrag til igjen å fylle opp AS Norges sparekasse og ruste oss for nye uværsdager i fremtiden. Den er også viktig for å ta vare på kompetanse vi er helt avhengig av når vi skal få ned utslippene og bygge opp flere ben å stå på, innen blant annet offshore vind, karbonfangst og hydrogen.

Dette er også tiden for å takke alle som bidratt til en ansvarlig forvaltning av fellesskapets midler. Det finnes nok av skrekkeksempler på land med rike naturressurser, som Venezuela og Angola. De kunne i teorien vært blant de best skodde i verden. I stedet er felleskassen ofret på korrupsjonens og vanstyrets alter, og landene står totalt blottlagt og sårbare for virusets herjinger.

Regjeringen og Stortinget har vært tydelig på at vi nå skal gjøre det som trengs for å sikre jobbene, og vi klarer det uten å sette hele Norge i tyngende gjeld. Vi skal klare det, sammen. For der andre land tar opp store kriselån, har Norge oljefondet.