Ambulansekritikk i grøfta

Nationen trykket torsdag 3. januar en kronikk der Senterpartiets Mariann Skotte påstår at Arbeiderpartiet svikter distriktene. Årsaken er at vi like før jul ikke støttet hennes parti i en umiddelbar forskriftsfesting av responstider i ambulansetjenesten i Stortinget. Forslaget ble fremmet av Senterpartiet, med støtte av SV og KrF, og innebar en forskriftsfesting til krav om responstid for ambulanse innenfor nasjonale responstider på 12 minutter i tettbebygde strøk og 25 minutter i utkantstrøk.

Arbeiderpartiet er helt enig med Senterpartiet i at responstidene i ambulansetjenesten må ned. Utviklingen i akuttmedisinen de siste årene, med manglende vilje til å prioritere opp tilbudet, er en styring av helsetjenesten som leder rett i grøfta.

Problemet er at Senterpartiet er så ivrig med å rette opp at de styrer ned i grøfta på andre siden. Arbeiderpartiet kan ikke gå med på å forskriftsfeste at det skal være lengre ventetid på ambulanse i distriktet enn i tettbygde strøk, uten at dette bygger på en grundig vurdering. Skal vi gå med på noe slik må vi se på alt fra det tekniske utstyret i ambulansebilene til blålyspersonellets kompetanse. Og vi må se nærmere på hvordan ansvarsfordelingen i akuttmedisinen skal være mellom kommuner og helseforetak. Å binde responstidene med en gang, slik Senterpartiet ønsket seg, er den samme typen blind målstyring som det samme partiet så ofte raljerer mot i helsetjenesten.

Arbeiderpartiet er ikke fremmed for en lovfesting av responstider. Men å dytte mer målstyring på helsetjenesten uten at det er skikkelig utredet kan vi ikke forsvare. Så istedenfor fremmet vi forslag om at regjeringen må lage en stortingsmelding om akuttmedisin. I tillegg laget vi et alternativt budsjett der helseforetakene ville hatt 300 millioner mer til å styrke blålystjenestene.

Vi forstår at folk er redde for at ambulansetilbudet skal bygges ytterligere ned, mens vi venter på stortingsmeldingen. Derfor foreslo vi også at det ikke skulle gjøres betydelige endringer i den akuttmedisinske kjeden, i påvente av meldingen. Dessverre stemte Senterpartiet mot dette. Det burde vise at de i denne saken er mer opptatt av symbolpolitikk enn å bedre forholdene for ambulansetjenesten i distriktene.