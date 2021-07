Alternativet til EØS står i EØS-avtalen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dei to som førde forhandlingane den gongen, var handelsminister Hallvard Eika og forhandlingsleiar Jens Evensen. Dei fekk til det forhandlarane i år ikkje fekk til, eller ikkje prøvde på med Storbritannia. Statsråd Eika og forhandlingsleiar Evensensen forhandla slik at fiskeeksport ikkje vart kopla mot import av jordbruksvarer. Avtalen med EU sikrar fiskeeksporten og skjerma jordbruket. Denne avtalen gjeld stadig, med eller utan EØS.

Eit overveldande fleirtal av det norske folket vil ikkje styrast av EU, men trur vi må ha EØS-bindinga til EU-systemet for å få selt fisken. Det er ikkje sant. Vi treng ikkje EØS for å få selt fisken og anna vi sel til EU-landa.

Dei som får folk til å tru dette, er dei som vil det fleirtalet ikkje vil. Dei ønsker å gje frå oss sjølvråderetten. Dei vil melda oss inn i EU, men torer ikkje. Det har dei prøvt på to gonger, og tapt. Og folket står fast, vil ikkje inn i EU. Særleg Erna Solberg, statsministeren, tek opp att og opp att: utan EØS får vi ikkje selt fisken. Det blir ikkje sant av at det er ho som seier det. Sant bir det heller ikkje av at ein Venstrestatsråd nylig sa det, og la til at vi ikkje kan få nokon alternativ avtale, som vi faktisk har. Om statsråd Nybø er uvitande eller veit betre, kjem ut på eitt. Pågåande og vedvarande usann propaganda frå regjeringa.

No er spørsmålet om Sp er uvitande om frihandelsavtalen, at den gjeld? Er det grunnen til at Vedum og andre ikkje har stoppa Erna Solberg ? Har Sp vore mot EØS utan å ha dette alternativet klart? Slik får Emilie Enger Mehl (Sp) det til å sjå ut når ho etterlyser alternativ frå regjeringa? Det er å venta på noko som aldri kjem. Alternativet for Høgre er medlemskap.

Nei-sida kan vinna fram ved er å læra av ja-sida. Ja-sida prøver ikkje på det dei ikkje får til. I staden legg dei energi, finanstilsyn, post og jernbane inn under EU. Det same kan nei-sida gjera. Ta ei og ei sak; få vekk ordningar og reglar det norske folket er inderleg imot. Når det blir klart at norsk lov og norske avtalar kan gjelda, at fisken får vi selt uansett.