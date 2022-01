Alternativer til markedets allmakt

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er svært viktig at Sp som regjeringsparti tar tak i dette, og landet trenger robuste løsninger. Per Olaf Lundteigen skisserer noen forslag i Nationen 22.1: Det må blant annet gås opp prinsipielle grenser overfor Europa.

Alle tiltak har sine virkninger og bivirkninger, det fins ikke fasitsvar på dette området. Derfor litt om faktagrunnlag og prinsipper som kan bidra i prosessen videre:

1. Billig strøm i Norge i gode kraftår har bidratt til uføret. Gjennomsnittlig realpris per kWh til husholdningene i år med 15–20 TWh eksportoverskudd (bortimot 'normalår') økte knapt nok på 15 år 2005-2020, samtidig økte gjennomsnittlig reallønn med cirka 25 prosent.

Dermed har strømmen ofte blitt billigere for de som har god evne til å betale, husholdningenes forbruk per innbygger ligger omtrent flatt. Nettopp fordi Norge er et høykostland, har vi for strøm en innebygd motsetning mellom velbeholdne privatpersoners forbrukspreferanser og næringsutøveres behov for rimelige innsatsfaktorer.

2. Tyskland har hatt netto krafteksport alle de siste åra. Og de har som regel kjørt med import i varme perioder, da vi ofte vil eksportere. Landet har nå cirka 45 prosent fornybarandel på strømproduksjonen, og gjør lite med høye strømpriser som vil påskynde det grønne skiftet – lave priser vil kunne sinke det.

De trenger ikke netto tilskudd, og vi trenger ikke tysk prisnivå. Dermed er en 'netto null'-kraftutveksling som Lundteigen skisserer, trolig fornuftig både for oss og Tyskland.

3. Vi kan ikke alltid handle ut fra hva europeiske kraftpriser sier er fornuftig. Men er maksimalpriser på strøm og normer for magasinfylling den beste måten å løse problemene på framover?

Ved god krafttilgang hele året (som fornuftig ENØK og vindkraft i stor grad kan bidra til) har vi jo vanligvis et ganske velfungerende kraftmarked, det som trengs er en nødbrems.

Og denne nødbremsen må kunne slå inn tidlig nok: Problemet vi nå har med lav magasinfylling og ekstremt høye priser, ble kraftig forsterket av at vi sommeren 2021 i stor grad eksporterte strøm og senket magasinnivåene i en situasjon der vi burde gjort det motsatte.

Forløpet vi har sett, med høye gasspriser og importerte strømpriser Norge ikke kan leve med, var nemlig da meget sannsynlig. Hvis nødbremsen var blitt satt på i mai 2021, så strømprisen bare ble basert på norske forhold, hadde krisa vært unngått og magasinfyllingen vært grei, på tross av lite nedbør totalt.

4. Fornybarandelen på egen strøm i EU blir i 2022 cirka 40 prosent, og EU bruker prismekanismene til å få den til å øke fortere framover. Dette vil etter hvert gi lavere priser til alle, og nettoimport fra Norge kan faktisk i hovedsak være forstyrrende i dette bildet – det er hjelp til regulering naboene våre trenger mest.

Prisene på kontinentet vil derfor ofte kunne gi feil signaler når det gjelder fornuftig norsk ressursbruk de kommende åra.