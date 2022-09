Alt i jordbruket blir ikke mat

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Rasmus Hansson sparer ikke på kruttet i sin omtale av norsk ferdigplenproduksjon. Det hevdes at ferdigplen ikke er en jordbruksproduksjon. At ferdigplen er en luksusvare som usolidarisk stjeler plass fra det som burde vært forbeholdt mat i urolige tider. Produksjonen blir beskrevet som ødeleggende og næringen som en fristerinne for lettjente penger. Beklager Hansson, du tar feil.

Jordbruk dyrker jorden med tanke på planteproduksjon som skal dekke menneskers behov. Det betyr at alt som produseres i jordbruket ikke blir mat og ferdigplen er en del av jordbruket.

At noe ikke blir mat betyr ikke at det er unyttig for samfunnet. Plener er byens største kilde til naturlig overvannshåndtering, den største bidragsyteren til karbonfangst i by og det er den som holder byjorden på plass.

Ferdigplenen tas i bruk bare uker etter at den er rullet ut. Etablering av plen fra frø betyr år av venting, tvilsomt resultat og kostnader til vedlikehold i etableringsperioden. Da blir det gummidekke for barneføtter å løpe på i barnehagen og en stans i utviklingen der kunstgressbaner med gummigranulat blir til naturgress.

I privathager blir leveringene mindre og mindre fordi gresset kjemper om kvadratmeterne med betong, asfalt, plattinger og stein. Dette er alternativene hvis ferdigplen ikke fortjener livets rett.

Annonse

Les også: Reagerer på bruk av matjord til å dyrke plen til hager og parker

Under produksjonen er ferdigplen matjordens drøm. Det tette dekket hindrer jorderosjonen som foregår på åpen jord. Ved høsting er majoriteten av det som følger med røtter og dødt organisk materiale (thatch). For å vite at man driver «best practice» pågår det nå et forskningsprosjekt som ferdigplenprodusentene deltar i. Norske produsenter jobber for å ivareta jorden. Det sier seg selv. Det er jo den de lever av.

Hvis man er bekymret for ferdigplenens rolle, bør man vite at alle matplanter heller ikke blir mat. Som raps til biodiesel eller poteter til sprit. Matjord brukes også til dyremat. For eksempel høy til hest. Hest er ikke mat, den er en hobby som vokser i rekordfart.

Opp mot 1.000.000 dekar med beite og landbruksjord tilhører hesten i 2022. Vil man konstruere bekymringer finnes det å ta av. Ferdigplen er den minste. Vi snakker omtrent så stort areal som 2-3 store norske kornbønder totalt. Og det å pløye ned ferdigplen i en eventuell krisesituasjon er ingen heksekunst.

Ferdigplenproduksjon brer ikke om seg. Antall ferdigplenprodusenter og dyrkingsarealer har vært uendret i mange år, sannsynligvis fordi etterspørselen er dekket.

Løsningen for å sikre norsk matproduksjon er at våre politikere støtter opp under matproduksjonen, ikke at man har som mål å fjerne andre viktige jordbruksproduksjoner. I all tid Hansson er opptatt av solidaritet er dette det mest solidariske alternativet.