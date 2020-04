Alle kan ha rett – men likevel feil svar

Trekløveret Arne Grønlund, Bob van Oort og Thomas Cottis har gjort seg til forkjempere for at klimagassreduksjonen i jordbruket hovedsakelig skal knyttes til kutt i grovfôrbaserte produksjoner. I et tilsvar til Agri Analyse den 23.3 kommer motsetningene godt til syne. Denne debatten er et godt eksempel på at det går an å ha rett, men samtidig ha feil svar.

Les også: Agri Analyse gjør det vanskeligere for jordbruket

Grasskeptikerne har rett i at drøvtyggerne bidrar med mye av utslippene fra norsk husdyrproduksjon, ikke bare gjennom metan men også lystgass. De har også rett i at opprettholdt forbruk og produksjon av kjøtt vil opprettholde varmetrykket, og at det vil gå noe ned hvis omfanget reduseres.

Les også: Jordbruket mot klimanøytralitet

Agri Analyse har like rett i at en direkte omregning av metan til CO2-ekvivalenter gir et feil bilde, ved at en slik beregningsmåte likebehandler kortlivede og langlivede klimagasser.

Annonse

Agri Analyse har rett i at en forsiktig reduksjon av biologisk metan-utslipp er ekvivalent med å slippe ut null CO2, dvs. at stabil grovfôrbasert husdyrproduksjon ikke øker varmetrykket nevneverdig. De har rett i at dagens rapporteringsmetode basert på CO2 ekvivalenter kan svekke verdien av å redusere fossile utslipp, der jo alle nye utslipp blir akkumulert og øker drivhuseffekten.

Det ulykksalige i denne debatten er at det oppstår en tilsynelatende uløselig konflikt mellom ønsket om å redusere klimagassutslipp på den ene siden og å utnytte ressursene for matproduksjon i Norge på den andre. Og at denne konflikten forsterkes ved at beregningene gjøres på ulike forutsetninger.

Jeg mener at dette bare kan løses på samme måte som vi er vant med å løse andre typer motstridende hensyn. Nemlig gjennom en avveiing mellom ulike hensyn.

Da framstår det for det første at det ikke vil være riktig å øke omfanget av forbruk og produksjon av kjøtt, fordi det vil bidra til å øke varmetrykket. For det andre vil det være riktig med intensivert forskning og praksis som kan redusere metanutslippene fra drøvtyggerne, både når det gjelder avl og foring. Her er potensialet meget betydelig.

Men det vil samtidig være riktig å utnytte ressursene i gras og beite på en god måte, fordi dette er eneste mulighet for matproduksjon på store deler av Norges produktive arealer. Dette handler dessuten om bærebjelken for landbrukets verdiskaping, sysselsetting og distriktspolitiske rolle.

Norsk landbruk må sjølsagt tilpasse seg hvis forbrukertrenden gir mindre etterspørsel av grovfôrbaserte produkter. Men næringen kan ikke akseptere at myndighetene baserer sin klimapolitikk på feil faktagrunnlag, heller ikke på ensidige tilrådinger uten det nødvendige helhetssyn. Grønlund, van Oort og Cottis har dessverre posisjonert seg i de ensidiges agentrolle.