Tidleg på 2000 tallet, så var det stor optimisme i dansk landbruk. Det gav utslag i stor kjøpslyst.

Maskiner, utstyr, kvoter, bygging og ikkje minst kjøp av jord skjedde i stor skala. Festen blei finansiert av bankane, som på grunnlag av oppheta kjøpsinteresse sette høg pant på gardane og store lån vart utbetalt.

Historia som fylgjer er enkel: Nokon i systemet gjennomgjekk bankanes utlån, rekna på det og fant ut at avkastinga på jorda ikkje kunne betale så mye som pantet tilsa. Det fungerer slik at når banken har meir i utlån enn kva dei har i sikkerheit, så har banken eit problem. Banken vil ikkje ha problem. Pantet måtte reduserast.

Så dei kravde av bonden at lånet måtte stå i forhold til pantet. Resultat - store konkurstall i dansk landbruk i seinare år.

Manglande målstyring har gjort at melkekvotesystemet i Noreg har utviklet seg til eit stort mareritt for næringa. Løysningar med kjøp sal og utleige som var korrekte der og da, viser seg å ikkje vere haldbare i langtidsperspektiv.

Frå eit kvotesystem som bare skulle regulere produksjonen i forhold til etterspørselen, har vi nå utviklet systemet til ein fordel for den inaktive kvoteeigaren, som tapper den aktive næringa for rundtom milliarden årleg.

Noregs Bondelag har lenge sete stille i båten, samme kva dei uttaler får dei mange rasande medlemmer. Bondelaget har to val: enten ignorere problema og sei at alt er i skjønneste orden, ein milliard er så lite, at systemet er nødvendigheit for dynamikk i næringa osv osv.

I rike Noreg så fungerer det, ei lita stund...

Eller gjer som danskane: Erkjenne feilen, ta tapet og til slutt gå styrka framover.