Tenker de er spent på hva slags Norge som møter dem ved estimert ankomst utpå vårsida en gang.

Da de dro sist høst, var det god stemning rundt reirene i distriktene. Landet hadde fått ny regjering; nå var det vanlige folks tur! I det fuglene cruiset over Hurdal, så de regjeringens bumerke på lovnaden om tetting av inntektsgap for bønder og økt sjølforsyningsgrad av mat.

Gjennomsnittsbonden på 55 år hadde snudd capsen bak fram, og tatt seg et giktfremkallende hallingkast av pur glede. De to bøndene som ifølge statistikken skulle lagt ned den dagen, satte avgjørelsen på vent, med automatisk svar den dagen den nye regjeringa viser hva de er laget av.

Gad vite hva trekkfuglene tenkte på i sin snøplogferd nedover kontinentet.

Funderte de kanskje over den topografiske ulikheten, fra fjellandet Norge med kun 3 prosent dyrka mark, til det uendelig store sammenhengende lappeteppet av åkrer og enger lenger sørover?

Så de duvingene fra den splitter nye undersjøiske strømkabelen til Storbritannia, som i hovedsak sender rimelig og fornybar energi fra nord til sørvest. Som gjør strømprisen lavere for den britiske storfebonden og dyrere for den norske.

Med til historien hører også at vi importerer biff fra Storbritannia, da det er for lite egenprodusert storfekjøtt i den norske kjøledisken. Norge prioriterer pr i dag ikke anstendig lønn til bonden, og utnytter ikke hele potensialet med egne beiteressurser.

Sjøl en liten fuglehjerne klør seg i hodet over en slik prioritering. Men så får vi jo et større klimaavtrykk og antibiotikaresistens med på kjøpet fra utlandet!

Fuglene moret seg nok i hvert fall med Boris sin lyse viltre lugg som ofte er i hardt vær, den gangen grunnet drivstoff- og sjåførkriser.

Lite visste gjøk og sisik, trost og stær om hva denne vinteren – i deres fravær – skulle by på her i verdens beste land å bo i.

Mer koronarestriksjoner og skyhøye strømpriser.

Fokus på matvareproduksjon og sjølforsyning forsvant i støyen. Sjøl statsministeren talte i 15 minutter nyttårskvelden, uten å nevne landbruket vårt.

Capsen er trukket langt ned i det alvorlige ansiktet nå. Dansen er redusert til tipping på tå-hev.

Kanskje burde det bli obligatorisk for alle å gjøre som hovedpersonen i Selma Lagerløf sin fortelling «Nils Holgerssons forunderlige reise gjennom Sverige». Nils får nemlig sitte på ryggen til ei gås mens de flyr over Sverige. Tanken bak var å lære barn geografi, men ble utvidet til å også ta for seg Nils sin modning og etiske utvikling, samt samfunnsutviklingen.

Hva om vi fikk haik med trekkfuglene på tur tilbake hit? Kanskje et fugleperspektiv kunne gitt oss nyttig innsikt, lærdom og handlekraft?

Over England ville vi se at alt er ved sitt vante; partyløven Boris får høylytt pes i parlamentet.

Østover derimot sees mørkere skyer enn på lenge.

Godværsskituren med Kina er ved veis ende.

En titt ned på bakken er skremmende, ikke bare for de med høydeskrekk. På åkrene nedover i Europa gjødsles det med halv maskin. Reduserte avlinger, gjør at det blir rift om maten!

For Norge, som er minst sjølforsynt med mat i hele Europa, kan dette bli skjebnesvangert.

Med trekkfuglenes innflyvning over Hurdal, og landing på plattformen, får vi kjempe med nebb og klør for at dokumentet som sikrer framtida for norsk landbruk ligger øverst i bunken i alle sammenhenger, heretter. På regjeringas bord, på Stortingets bord, på byråkratenes bord, på faglagas bord, på alle landets kjøkkenbord.