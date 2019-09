Norsk mjølkeproduksjon skal ned med ca. 100 millionar liter på kort tid. Grunnen til dette er at Norge ikkje kan halde fram med å eksportere Jarlsbergost som er produsert av bøndene sin eigen organisasjon Tine, når dei same bøndene får ein del av løna si som tilskot frå staten.

Med dagens produksjons-, fôrings- og økonomiregime tyder dette at mange kyr og mange mjølkebønder må bort. I avisene kan ein lese mange meiningar om korleis dette problemet bør løysast.

Vi er i Økouka, som blir arrangert i 12 regionar/fylke landet over. Her i Trøndelag er det ca. 30 ulike arrangement som står på programmet. Dei to fylkeslaga til Økologisk Norge i Trøndelag har hatt felles styremøte og gjort vedtak om at «all norsk mjølkeproduksjon over ein 5-årsperiode bør leggjast om til økologisk og all fôring med soya til norske husdyr bør trappast ned over ein 5-årsperiode.»

Annonse

Dette forslaget vil på kort sikt løyse ei av dei største utfordringane norsk landbruk har stått overfor på lenge. På lang sikt vil forslaget styrke tiltrua til norsk landbruk generelt og alle norsk mjølkeprodukt spesielt. At alle norske mjølkeprodukt vil vera 100 prosent økologisk vil vera ein verkeleg styrke for det norske landbruket.

Reint teknisk vil forslaget om «All norsk mjølk økologisk» bety ein «naturleg» reduksjon av mjølkemengda i Norge. Ingen bønder blir med dette forslaget pressa ut av næringa og produksjonsnedgangen kan skje gjennom reduksjon av kraftfôr til kua og ved auka grovfôropptak. Forslaget er faktisk tilnærma gjennomført i småskala i Østfold. Der hadde økomjølkprodusentane, Tine og Felleskjøpet eit prosjekt der alt for var norsk og kraftfôrprosenten var låg.

Gjennomsnittskua på økobruket tar i dag opp vesentleg meir grovfôr enn den konvensjonelle kua. I økologisk mjølkeproduksjon er det eit mål å ha høg grovfôrandel i fôrrasjonen. Dette betyr at dyra må kunne ta opp store mengder grovfôr. I 2016 var grovfôropptaket hos kyr på konvensjonelle bruk i Trøndelag 65 MJ (9 Fem) per dag i snitt, mens snittet for kyr på økologiske bruk var 77 MJ (10,9 Fem) per dag viser TINE-statistikken.

Vi meiner at mjølkeproduksjonen pr. ku no har blitt for høg. Ved litt lågare mjølkeyting pr. ku vil ein kunne produsere mjølka med mindre kraftfor pr. liter mjølk. Den mest berekraftige kjøttproduksjonen får du ved kombi kjøtt/mjølk-produksjon. Ved lågare mjølkeyting pr. ku vil ein også produsere fleire kalvar som igjen kan gi meir kjøtt. Viss ein større del av desse kalvane produserer kjøttet på nesten berre gras så vil dette vera svært berekraftig.

Vi har gjennomført eit demokratisk val for berre få dagar sidan. Dei fleste synest å tolke dette valet som eit uttrykk for at folk flest no ønsker ei sterkare satsing på dei lokale verdiane, på større utjamning, på tiltak som kan betre klimaet og forhindre jordoppvarminga, på meir økologisering og betre miljø. Forslaget frå Økologisk Sør Trøndelag og Økologisk Nord Trøndelag for korleis ein skal redusere mjølkeproduksjonen i Norge, passar godt inn i den samfunnsutviklinga som folk no ønsker seg.