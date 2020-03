Alkohollovverket er til for å beskytte de mest sårbare

I Nationen 12.03. kritiserer generalsekretær for Vin- og brennevinleverandørenes forening, Ingunn Jordheim, det norske alkoholreklameforbudet. Jeg skjønner at hun, på vegne av sine medlemmer, gjerne skulle sett at vi hadde et mer liberalt lovverk.

Men i Norge har vi ikke et alkohollovverk som er laget for produsentene, men for de mest sårbare gruppene - barna og de som bærer på vonde opplevelse. Det er jeg veldig stolt av.

Det er lov å kjøpe alkohol i Norge. Det er lov å kose seg med alkohol i Norge, det gjør jeg selv og nå og da, men i Norge har vi også gjennom mange år jobbet frem et strengt regelverk. Det er i respekt de som har kjempet sitt livs kamp for å komme ut av avhengighet, og som ønsker å kunne leve et liv uten å måtte forholde seg til slik reklame, og det er for å beskytte de som rammes av andres avhengighet.

Jeg forstår at mange ikke synes noe særlig om det restriktive regelverket vi har i Norge. Vi har begrensninger på salg. Vi har høye avgifter. Vi har strenge skjenkeregler. Men det fungerer! Dette regelverket er til for de mest sårbare gruppene, ikke for alkoholleverandørene. 90.000 barn lider under voksnes alkoholmisbruk. Det er 90.000 for mange barn, og et mer enn godt nok bevis for at en liberalisering av alkoholloven er en forferdelig dårlig ide. Ett av ti barn og unge har vært i en situasjon hvor de syntes det ble «ekkelt» fordi voksenpersoner rundt dem drakk. Like mange har sagt at de ønsker at foreldrene drakk mindre. Det er tall vi skal ta på alvor og signaler vi skal lytte nøye til. Hensynet til barna må trumfe alt

Grunnen til at alkoholindustrien ønsker å reklamere er jo selvfølgelig for å selge mer av produktene sine. Vi vet at reklame gir økt forbruk, økt forbruk gir mer avhengighet, og det rammer først og fremst de barna som da vokser opp med rusavhengige foreldre, eller de som kjemper mot alkoholismen. At vi ikke har latt oss presse av alkoholindustrien, slik vi ser i mange andre land, men har holdt hodet kaldt og hjertet varmt på vegne av de som trenger oss mest er jeg veldig stolt av.

Jeg forstår at det er enkeltelementer i lovverket som det reageres på, men vi må være varsomme for å ikke uthule den tydelige restriktive linjen vi har i alkohollovverket vårt. Et sted må grensen gå. Da vil jeg være føre var og sørge for at det ikke finnes smutthull, heller enn å liberalisere loven.

Alkohollovverket i Norge er til for å beskytte de mest sårbare blant oss. Det skal det fortsette å være.