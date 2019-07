Aktørene bak dagens stordrift

Den første er staten. Det finnes en gruppe i Landbruks- og matdepartementet som i mange år har hatt en sentral rolle i utformingen av dagens husdyrhold. Personer som later til å kun se på produksjonsdyr som et middel til mat, og støtter opp om intensiv drift og store dyreflokker.

Den mest sentrale av dem i dag er Leif Forsell; departementsråden som er forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret. Han har hatt flere sentrale stillinger innen landbrukspolitikken og har mye makt.

Sms-en han feilsendte til Nationen under jordbruksoppgjøret i 2016 med oppfordring til forhandlingsdelegasjonen om å disiplinere Småbrukarlaget, viste også både nedlatenhet og manglende respekt for småbrukerne.

Politikere har også opp gjennom årene hatt en sentral rolle i utformingen av dagens driftsformer.

Senterpartiet hadde landbruksministerposten i åtte år, fra 2005 til 2013. Effektivitet og økonomisk lønnsomhet har alltid gått foran dyrevelferd for partiets ministre, noe støtten deres til burhøns og industriell kyllingproduksjon viser.

Som landbruksminister innehar personen mye makt. Det gjør stillingen attraktiv for politikere som ønsker å påvirke landbrukspolitikken i en spesiell retning.

Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fortalte i et NRK-intervju en gang at han som landbruksminister kunne ta mange avgjørelser uten å gå veien om Stortinget. Det viser hvor viktig det er at rett person innehar rollen.

Til nå har alle landbruksministre, uavhengig av parti, vært med å åpne opp for stordrift. Ingen har forsøkt å stoppe utviklingen.

Initiativet til intensiv drift med store dyreflokker ble tatt lenge før situasjonen toppet seg som følge av Frp i jordbruksoppgjøret 2014. Bønder som har ønsket å utvide har også vært med på endringen.

I dag er Olaug Bollestad fra KrF landbruks- og matminister. Kronikken hennes i Nationen ”Realitetenes verden” viser at hun følger linjen til tidligere landbruksministre.

Filmen ”Griseindustriens hemmeligheter” viste ved siden av opprørende bilder, til fulle hvor lite dyrevennlig dagens industrielle driftsform er. Allikevel fortsetter Bollestad å støtte opp om den.

Svaret hennes til mishandlingen av dyrene er å forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet og innføre et kompetansekrav til grisebøndene. Det er bra! Men hun vil ikke endre oppstallingen av dyrene.

Bollestad får her støtte av lederen i Bondelaget. Heller ikke Bondelaget og Nortura ønsker å endre dagens driftsform, der grisene lever innestengt i trange betongbinger.

Kjersti Hoff i Småbrukarlaget ser ut til å være den eneste som ønsker endring. Svaret hennes på dagens situasjon er å ta en høyere pris for kjøttet, så grisene får mer plass og mulighet til å utøve naturlig adferd.

Det ser dessverre ikke ut som om vi får en politisk debatt om hvordan griseproduksjon vi ønsker i Norge etter visningen av filmen. Det er trist da en slik debatt kunne gjøre forbrukerne mer bevisste på viktigheten av å betale en høyere pris for grisekjøttet.

Det er mange forbedringer som kan gjøres i grisenæringen, som å redusere ungekullene til dyrene, åpne dørene så grisene får komme ut og rote i jorden, og innføre forbud mot kirurgisk kastrering av hanngriser og fiksering av hunngriser.

Dette er alle endringer som kunne bedret velferden for dyrene