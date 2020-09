Det eine gjeremålet etter det andre ropar på merksemd, og alle meiner dei bør ha prioritet!

Som å skrive for Nationen for eksempel. Dette du les på no, skulle eigentleg vori ferdigskrivi og levert for ei veke sidan, men har blivi skuva på av viktigare gjeremål.

Før skrivefristen gjekk ut var det ikkje så hast liksom, men etterpå? Etterpå har denne artikkelen legi på vent. Den har venta på eit tema, ein idé, noko vittig og fantastisk! - Noko som kunne få artikkelforfattaren til å slå opp lap-top'en med stor iver!

Les også: Den store investeringa

Den har venta på tid, på ro, og på høve. Men det kom aldri - ingenting av det kom. Allerminst det gode høvet, der inkje noko anna kravde merksemd og konsentrasjon.

Så dermed truga eg opp loket på mac'en, altfor seint - torsdag kveld - og stirde lenge på den tome kvite skjermen. Ingenting hende då heller - før fingrane skreiv akkurat det eg tenkte: Ai, ai, ai, det dreg seg til!

Ja, dersom eg hadde fordelt desse gjeremåla litt jamnare utover, så hadde eg kanskje hatt litt betre rom for å taka i mot det uføresette, når det kom?

Og jammen er det nett det det gjer. Trur du ikkje det skal skje ein heil masse uføresette ting nett no? September og oktober som berre skulle fyllast med det eg elles ikkje fær gjort? Som fjosvask og veahogst? Jadå!

Eg veit at veden skal hoggast i mars og kløyvast i april, løast i mai, turkast i juni, juli, august, og berast inn i skjolet i september, for så å brennast til jol. Eg veit også at kuskit er lettast å bli kvitt før den vert spekelort.

Eg veit - men planlegg likevel at dette skal eg få gjort når kyrne har ferie ...

I tillegg er planen å lære nytt repertoar, slik at det stakkars publikumet mitt skal sleppe å høyre meg syngje dei same songane enno ein gong. Eller forresten, det kan eg ikkje lova. Det blir sikkert både nytt og gamalt.

Slik var altså planen ... Og den tok sjølvsagt også høgde for storviltjakt, haustferie - og innlæring og pugging av nye songar.

Eg har ikkje lært meg ein einaste song (utanåt).

Annonse

Eg er halvferdig med fjosvasken.

Det blir ikkje tørr ved til jol.

Kvifor? Fordi eg har utsett alt saman. Alt dette kunne eg ha gjort tidlegare, men tenkt at dette får eg gjort når kyrne er avlåtne - DÅ blir det gode dagar!

Herlegheit - etter 15 år som gardbrukar og familiefar burde eg vel ha visst betre?

Det einaste som er sikkert med å ha med levande vesen å gjera, er at ingenting er sikkert. Alle krev oppfylgjing, nærleik, merksemd og omsut. Ingen oppfører seg etter ein plan. Tenk så dørgande flatt livet hadde vori, dersom det ikkje baud på ei einaste overrasking?

Den planlagde avlåtsperioden har, takka vere livets ubereknelege krumspring, vorte fyllt av gjermål eg ikkje såg for meg. Heilt nødvendige gjeremål som har lagt seg oppå dei daglege, og fortrengt dei planlagde. Ein situasjon som eg gjerne ville vori forutan, men som samstundes er ualminneleg meiningsfull. Eg er til nytte.

Les også: Snart skuleslutt

Dersom eg no hadde teki fjosvasken litt om litt frå kusleppet i vår. Dersom eg hadde saga og kløyvd i mars-april. Dersom eg hadde teki orket med tekstpugging frå i mars ...

Ja, dersom eg hadde fordelt desse gjeremåla litt jamnare utover, så hadde eg kanskje hatt litt betre rom for å taka i mot det uføresette, når det kom?

Går det an å seie at dersom ein unngår å utsetje ting som det tilsynelatande ikkje er hast med, står ein betre rusta til å takle det uventa?

Når eg ser det på prent, så ser det veldig rett ut - men eg er litt i tvil likevel. Ikkje for det! Det høyrest veldig fornuftig ut - men greier eg å gjennomføre det? Kvar dag byr nemleg på distraksjon - både god og dårleg - morosam og irriterande.

Dagen er veldig vanskeleg å planleggje til minste detalj. Då er det kanskje godt å ha bondens trening i å nytte vêret som det kjem - å gjera den aktiviteten som nett den dagen høver til, enten det er slått i tørt sommarver eller brøyting i snøføyke?

I det perspektivet har eg haldi skrivefristen med god margin!