Agurktid hele året

I påska reiste jeg til Mosul i Irak. En by langt unna, både geografisk og tilstandsmessig. Fra 2014 hadde IS okkupert byen og gjort den til hovedstad i kalifatet. I 2017 ble Mosul frigjort, etter intense kamper og store tap. I det jeg gikk inn i en «annen verden», hadde jeg ønsker om å følge med på det som skjedde her hjemme. Først og fremst gjennom å lese avisene. Det måtte jeg legge fra meg.

Det er mulig kontrastene forsterket inntrykket, men mediebildet som åpenbarte seg var et ynkelig skue. Store nasjonale mediehus med oppslag om ubetydeligheter. Kjendisers klesvalg, kongelig baby, rangeringer av den beste sjokoladen og «du vil ikke tro»-artiklene. En eller annen plass imellom sto det noe om bompenger eller fødselstilbudet i distriktene. Innimellom dukket det opp en politiker, noen ganger for å fronte et politisk forslag, men ofte for å diskutere en skandale eller et annet partis unnfallenhet.

Den saklige, maktkritiske, ettergående pressen er påfallende fraværende. Vi må håpe det er forbigående.

Journalistikken skal formidle informasjon, opplyse og se makta i kortene. Dette er det uttalte samfunnsoppdraget. Pengene til å gjøre dette skal mediene i all hovedsak skaffe på egen hånd. Det betyr at mediene må selge seg selv.

Det kan til tider virke som at mediehusenes økonomi er det viktigste premisset for hvilket nyheter norske redaksjoner lager. Den «koselige» journalistikken vokser til fordel for nyhetsjournalistikken, stort sett fordi denne er mer lønnsom og har et større publikum.

Annonse

Fremveksten av nettaviser er det mest revolusjonerende utviklingen i pressen på mange tiår. Utviklingen har vært ytterst nødvendig og har presset seg fram. Den har medført mye positivt, men også store negative konsekvenser i form av økonomiske nedskjæringer, reguleringer og tidspress. Digitalisering har for fullt gjort sitt inntog. Tradisjonelle abonnementsinntekter har stupt. Sosiale medier, som Facebook, har tatt store markedsandeler som informasjonskilde.

Redaksjonene skal tilby nyheter for alle. Det betyr at kjendisnyheter skal ha en like naturlig plass som saker fra Stortingets spørretime. Det som kan virke å ha skjedd de senere årene er at klikkraten til ulike saker i større grad bestemmer hvilket stoff avisen prioritere å produsere. Journalistikken preges med andre ord av en stadig mer førende markedslogikk. Dette gjør at det viktigste og mest inngripende i folks liv ikke nødvendigvis får den berettigede oppmerksomheten eller plassen når redaksjonene skal lage avis.

Resultatene av Journalistundersøkelsen 2017, en internasjonal undersøkelse som blant annet retter seg mot journalister, redaktører og frilanser, viser at annenhver journalist er bekymret for at fraværet av stabilitet vil ha konsekvenser for kvaliteten på arbeidet de leverer. 40 prosent er redd for at nyheter fordummes og forenkles. Et tilsvarende antall uttrykker bekymring for at mediene ikke lenger vil bli oppfattet som troverdige.

Dette er tankevekkende bekymringer som bør skape kontinuerlig debatt. Paradoksalt nok har vi mange eksempler på medias manglende evne til å rette kritisk søkelys mot egen praksis og virksomhet. Farer og sykdomstegn avfeies og relativiseres. Vi lar det sjangle og gå.

De siste årene har såkalt «alternative» medier fått stadig større konkurrerende kraft. Document.no. Resett og andre suspekte kampanjesider er en naturlig nyhetskilde for en ikke ubetydelig andel nordmenn. Det er mange årsaker til det, en av dem er tradisjonelle medias manglende evne til å legge fram ulike perspektiver på kontroversielle saker.

Vi har enda ikke gått tom for viktige saker i Norge. Det viser blant annet flere av graveartiklene fra ulike mediehus, makthavere trenger å bli sett i kortene. Det er alltid noen som prøver å lure resten – da må vaktbikkja være på plass, klar til å flekke tenner.

Tidligere hadde vi agurktid en uttalt periode. Nå ser det ut til at sesongen varer hele året. Kan noen vennligst sette sluttdato?