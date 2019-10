Adrenalin, spenning og moro

Rype, hare, rådyr og andre; de fleste ville dyr vi møter på turer i fjellet og marka er redde for mennesker. Mens rypene flyr skremte opp fra lyngen, løper andre for livet når de ser oss.

Årsaken er naturlig. Mange av dyrene har sett familiemedlemmer blitt skutt på nært hold. Det som for jegere oppleves som morsomt; å liste seg innpå dyr og skyte, oppleves av dyrene rundt som et sjokk og preger dem resten av livet. Jagende hunder er i tillegg skremmende.

Dyrene som skytes kan også påføres store lidelser. En jaktlisens er ikke ensbetydende med at innehaveren er i stand til å treffe hjertet på dyret.

Annonse

En fjelloppsynsmann fortalte en gang at han ikke hadde tall på alle de skadeskutte dyrene han opp gjennom årene hadde funnet og avlivet. Fugler med skadeskutte vinger og dyr med haltende ben. I tillegg til et reinsdyr som hadde fått hele underkjeven sin skutt av og som ved siden av smerten, ikke fikk i seg mat.

Andre fjelloppsynsmenn kan fortelle lignende historier. Dette er en del av jakten som sjelden nevnes: All skadeskytingen som skjer, hvor dyrene blir gående for seg selv med store smerter.

De fleste jegere formidler jakten som en morsom lek. Men det finnes unntak. Da jeg for noen år siden spurte en økologisk bonde om han gikk på jakt, svarte han: ”Jeg går på jakt, men jeg gjør det ikke med glede.” Det er det fineste svaret jeg noen gang har fått.

For dyrenes del skulle jeg ønske at jakten ble utført av profesjonelle jegere som hadde det som yrke. Og ikke som i dag, en masse amatører som fryder seg over å skyte på levende liv. Personer som mangler både innlevelse og respekt for dyrene, og i tillegg lett skadeskyter dyr.

Det er altfor mange av de sistnevnte blant dagens jegere.