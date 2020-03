Abortnemnder, mugg og Nationen

Fleire parti føreslår no at retten til sjølvbestemt abort skal utvidast. SV diskuterer sjølvbestemt abort fram til veke 22. Altså til det ikkje lenger er mogleg å ta abort. Som kjent reknar ein med levedyktige foster frå veke 22. Ap diskuterer sjølvbestemt abort fram til veke 18.

Les kommentaren frå Eva Nordlund her:

Dagens abortlov opnar for seinabortar etter svangerskapsveke 12. Det er legar i abortnemnd som vurderer søknad om dette, og vesentleg vekt skal leggast på korleis kvinna sjølv vurderer sin situasjon.

Krava til å seinabortar aukar med svangerskapet si lengde. Etter veke 18 kan abortar berre skje når det er særleg tungtvegande grunnar til det. Avslag på søknad vert automatisk anka til klagenemnd. Kvinner har rett til å sjølv møte i nemnda, men ikkje plikt.

Eva Nordlund vil skrote desse basale prinsippa i dagens abortlov. Ho meiner at abortnemndene og systemet luktar «muggent» og vil «reinske» nemndene ut av abortlova. Ho meiner at legane i dagens abortnemnd «utøver makt over kvinners kropp», og at mitt forsvar av dagens abortlov er som «kalde gufs frå ei fortid mange kvinner har lagt mye arbeid for å komme vekk ifrå». Vi kan godt debattere abortlova på denne måten, med nedlatande karakteristikkar. Eg ynskjer ikkje det.

Annonse

Nordlund burde reflektert over at det faktisk har vore brei oppslutnad i Norge om abortlova. Jordmorforbundet har omtala abortlova som ei praktisk innretta lov, som har funne si form. Lova balanserer kvinners rett til sjølvbestemt abort, fosterets vern og korleis samfunnet vår skal handtere retten til abort. Ei spørjeundersøking frå Ipsos i 2018 viste at eit stort fleirtal av befolkninga støttar abortlova, og berre rundt 10 prosent vil ha ei liberalisering.

Nemndordninga for seinabortar er heller ikkje spesiell for Norge. Både Danmark, Finland og Island har variantar av same nemndordning for seinabortar. Berre Sverige av landa i Norden har meir liberal abortlovgiving med sjølvbestemt abort til veke 18. Dei fleste søknadene om seinabort i Norge blir dessutan tatt til følgje. I 2017 blei berre to av 362 svangerskapsavbrotssøknader før veke 18 avslått.

Nordlund viser til forslaget frå Karin Bruzelius om å behalde abortkriteria, men å fjerne abortnemndene. Eg forstår intensjonen, men ser ikkje forslaget som realistisk. Forslaget går ut på at det er kvinna som skal ta avgjerda, etter å ha samrådd seg med fastlegen. Er legen usikker på om seinaborten vil vere lovleg, skal ein «instans» tilsvarande dagens klageordning, «bistå» legen og kvinna.

Men kva betyr dette, eigentleg? Skal ein sentral «instans» – plassert i Oslo som dagens klageinstans – kunne overprøve kvinners ynskje? Kvifor er dette greitt for Nordlund, medan det er rå maktutøving om ein gynekolog og ein lege i ei lokal nemndordning kjem til same konklusjon?

Trur ein at alle kvinner som søkjer seinabort etter litt «bistand» skal ta den juridisk rette avgjerda dersom seinaborten er vurdert som lovstridig? Kva om kvinna ikkje lyttar til «instansen» og vil ha seinabort likevel? Er det prinsipielt rett å la kvar enkelt kvinne få det juridiske ansvaret for at seinaborten hennas er i tråd med lova som Stortinget har vedtatt? På meg verkar det som ein byråkratisk og spesiell måte å lage lovverk på.

Nordlund meiner at fastlegane kan avløyse dei to legane i nemnda. Men også i dag har fastlegen ei rolle ved at han eller ho kan hjelpe kvinna til å sende søknad om seinabort, dersom kvinna ynskjer det. I dagens nemndordning vil den eine legen vere gynekolog. At kvinner får møte legespesialist med erfaring og kompetanse i denne type medisinske vurderingar og risiko, må vere ein fordel.

Stortinget har vedtatt ei abortlov der seinabortar kan skje men på bestemte vilkår. Nemndene er ikkje eit mål i seg sjølv, men ein konsekvens av dette. Å fjerne nemndene men la lova bestå, slik Eva Nordlund støttar, tar ikkje bort dei lovbestemte vilkåra.