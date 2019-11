Dagens gladnyhet 5. november: De rike blir rikere.

År etter år samme tendens. 2019 kan dessuten skilte med det beste lønnsoppgjøret på lenge. Men det gjelder langt fra alle, og skillene øker dramatisk.

Han med høyest inntekt i fjor håvet inn 443 millioner. Samtidig mottar enslige minstepensjonister 199.4192 kr i året. 65.000 av dem lever under EUs fattigdomsgrense på 221.300, og enkelte må klare seg med mindre. 5000 norske kvinner og menn hadde sist år en inntektsøkning på 50 prosent, mens den jevne lønnsmottaker fikk 17 prosent og pensjonistene 0. Alderspensjonen har blitt underregulert med 0,75 prosentsiden 2011.

Ellers finnes det flere sårbare grupper i samfunnet vårt. For eksempel de mer enn 100.000 barna som lever i familier under EUs lavinntektsgrense. Dette er politisk styrt og gjelder alle politiske partier, som har sittet ved regjeringsrattet og sier de ikke vil ha fattigdom. Selv er de dårlige modeller. Dagsavisen avslørte nylig at bydelspolitikere i Oslo med jobb ved siden av innvilger seg selv høyest mulig betalingssats for sin politiske deltagelse, noe som tilsvarer en minstepensjon. Det er på høy tid med bedre fordelingsnøkler, innføring av makslønn samt definert takhøyde på gullkanta pensjoner.

Hver gang det innføres nye avgifter eller de som alt finnes øker, tas ingen hensyn til at vi med minst har sårbart slingringsmonn. Et aktuelt eksempel er uforutsigbare strømpriser som brått kan sprenge små budsjetter. Et annet er NRK-lisensen som fra nyttår skal pålegges alle via skatteseddelen. Fra nå av skal ingen gå fri, og her tas ikke hensyn til EUs grense for europeisk fattigdom. En minstepensjonist, som bor alene, vil bli avkrevd 1400 kr årlig. Kun dem med innkomst inntil 150.000 får slippe med minstesummen på 200. Det er lett å svekke de svake.

Personer som ligger på bunnen av skattelistene, er blant annet Nav-brukere, hvorav mange er blitt urettmessig straffedømt og fengslet, hvilket har blitt finansiert av norske skattekroner. Disse skal likeledes brukes til å tilbakebetale samt kompensere for fleres feiltolkning av en gjeldende lov.

Sterke aktører ville aldri funnet seg i sånt og hyret inn dyre advokater, men rettssikkerheten er ikke lik for alle, en sannhet som har dukket fram fra en mørk samfunnskrok og forhåpentlig reguleres bedre i framtida. Når man får beskjed om at det ikke nytter å klage, går de med lite sjelden til sak pga. faren for uhåndterlige saksomkostninger.

Det gjelder dessverre flere overstyrende instanser enn Nav. For eksempel er det ikke pålagt å være på nett, noe man allikevel kan bli bøtelagt for. De, som ikke mestrer alt dette datarelaterte, er i hovedsak eldre. Tenk om myndighetene heller kunne straffeforfulgt folk som gjemmer uhyre summer i skatteparadiser? De har råd til å påkoste advokathjelp selv.

Dessverre har det blitt et mye hardere klima i sektoren, som skal hjelpe folk i vanskeligheter. Likeledes hardner det til i et samfunn med store klasseforskjeller. I altfor mange tilfeller tas det ikke humane hensyn, ei heller blir betalingsevnen tatt i betraktning.

Jeg er blant dem med minst og føler meg slett ikke trygg når jeg ser at forordninger kan legges ned på timen, priser endres på et blunk eller bøter ilegges fordi man ikke forstår systemene. Det bør for øvrig være en menneskerett å ha vegger som varmer i kalde tide